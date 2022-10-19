Мужчина вытащил двух девочек из огня в Акмолинской области

В пожаре в поселке Коянды Акмолинской области едва не погибли двое детей. Девочек двух и трех лет спас сосед, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался, когда никого из взрослых не было дома. Дым, который валил из окна заметил Талгат Жексембеков, работавший на экскаваторе неподалеку, передает Первый канал "Евразия".

Талгат Жексембеков бросился на помощь. Чтобы проникнуть в дом, ему пришлось ломать огромный висячий замок на двери.

Дом закрытый, и то было слышно, что там дети плачут. Я наклонился и смотрю, там видна была кровать, кровать сама горит, и дети сидят там и плачут. Наощупь я почувствовал, что это голова чья-то мягкая, и я ее взял. Взял и пошел на выход. К выходу подхожу – дверь открывается, и у меня ноги подкашиваются. Тоже уже надышался гарью. Талгат Жексембеков

Второй ребенок выбежал за ними, пока Талгат нес девочку. Обоих детей забрали в больницу с ожогами лица и ног.

В момент ЧП, как выяснилось, отец девочек был на работе, а мать ушла отнести ему обед. Эта история могла бы закончиться намного печальнее - в доме находились газовые баллоны.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала игра со спичками.

Сам Талгат Жексембеков живет в поселке Караоткель. Мимо чужой беды, говорит мужчина, пройти не смог. Поскольку сам – отец. Хоть и его дети уже давно выросли.

Матери же, которая оставила маленьких детей дома одних, выписали административный штраф.