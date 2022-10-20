США продадут еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден заявил, что для укрепления энергетической безопасности страны Министерство энергетики намерено продать не менее 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Белом доме, "министерство энергетики США выпустит Уведомление о продаже 15 миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва (SPR), которые должны быть поставлены в декабре".

Таким образом, США завершит выполнение анонсированного Байденом еще в конце марта этого года плана по продаже 180 млн баррелей нефти из запасов в течение полугода.

Байден добавил, что "в ближайшие месяцы такой шаг можно будет повторить, если в этом будет необходимость".

По мнению президента США, благодаря этому решению нефтяные компании в США могут уже сейчас инвестировать в увеличение добычи нефти, зная, что потом эту дополнительную нефть можно будет точно продать властям страны.

Решение Белого дома последовало за объявлением ОПЕК+ о сокращении квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Президент США также призывает Министерство энергетики быть готовым к дополнительным значительным продажам из SPR этой зимой, если это потребуется из-за действий России или других стран на мировом рынке энергоресурсов.

Американский стратегический нефтяной резерв был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 400 млн баррелей нефти. Общая же разрешенная емкость хранилищ установлена в настоящее время на отметке в 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.