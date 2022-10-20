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США продадут еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США продадут 15 млн нефти Фото: pixabay
Президент США Джо Байден заявил, что для укрепления энергетической безопасности страны Министерство энергетики намерено продать не менее 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Белом доме, "министерство энергетики США выпустит Уведомление о продаже 15 миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва (SPR), которые должны быть поставлены в декабре".

Таким образом, США завершит выполнение анонсированного Байденом еще в конце марта этого года плана по продаже 180 млн баррелей нефти из запасов в течение полугода.

Байден добавил, что "в ближайшие месяцы такой шаг можно будет повторить, если в этом будет необходимость".

По мнению президента США, благодаря этому решению нефтяные компании в США могут уже сейчас инвестировать в увеличение добычи нефти, зная, что потом эту дополнительную нефть можно будет точно продать властям страны.

Решение Белого дома последовало за объявлением ОПЕК+ о сокращении квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Президент США также призывает Министерство энергетики быть готовым к дополнительным значительным продажам из SPR этой зимой, если это потребуется из-за действий России или других стран на мировом рынке энергоресурсов.

Американский стратегический нефтяной резерв был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 400 млн баррелей нефти. Общая же разрешенная емкость хранилищ установлена в настоящее время на отметке в 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.

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