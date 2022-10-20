На Кубе подсчитали ущерб от блокады США за 60 лет

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что торгово-экономическое эмбарго США в отношении Кубы, введенное в 1962 году, нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $154 млрд, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в докладе о последствиях американских санкций, опубликованном в Twitter МИД республики.

"За шесть десятилетий общий ущерб в текущих ценах равняется 154,217 млрд долларов", - привел министр актуальные данные, собранные кубинцами за время действия односторонних американских санкций, которые в Гаване называют исключительно "экономической, финансовой и торговой блокадой".

В опубликованном докладе приводятся и цифры ущерба для конкретных областей. Они обусловлены тем, что многие зарубежные поставщики отказываются сотрудничать с Кубой, опасаясь попасть под санкции. А те, кто все же готов взаимодействовать с Островом свободы, вынуждены учитывать риски в конечной стоимости товаров и услуг, повышая цены. В это же время банки останавливают транзакции, отказываются работать с кубинскими клиентами из-за боязни санкций со стороны США. Например, с августа 2021 года по февраль 2022 ущерб кубинской энергетики и горнорудной промышленности составил 185,5 млн долларов, Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы, производитель вакцин от коронавируса "Абдала", понес убытки на 190,7 млн долларов, а сельскохозяйственный комплекс - почти на 291 млн долларов.

Кроме того, отдельно отмечено, что за первые 14 месяцев правительства президента Байдена убытки, вызванные блокадой, достигли $6,364 млрд США — это исторический рекорд, более 454 млн в месяц, или более 15 млн в день.

Санкции против Кубы Вашингтон ввел впервые в 1960 году, в 1961-м страны разорвали дипломатические отношения, в 1962-м санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. В качестве условия снятия санкций Соединенные Штаты требовали демократизации и уважения прав человека на Кубе, а также прекращения военного сотрудничества Кубы с другими странами.