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Елена Рыбакина проиграла во втором круге турнира в Мексике

Елена Рыбакина проиграла во втором круге турнира в Мексике Фото: Instagram/lenarybakina
В матче второго круга первая ракетка Казахстана сыграла с американской спортсменской Джессикой Пегулой. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (8:10), сообщает Zakon.kz.

Действующая чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пробиться в третий круг турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), сообщает Prosports.kz.

За 2 часа и 5 минут Рыбакина реализовала пять брейк-поинтов из восьми возможных при четырех двойных ошибках и четырнадцати эйсах.

Напомним, что в первом круге казахстанская теннисистка в двух сетах обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову – 7:6, 6:2.

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