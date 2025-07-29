Монреаль: Рыбакина победила во втором круге турнира

30 июля в матче второго круга в Монреале первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла с представительницей США Хейли Баптист, сообщает Zakon.kz.

На данный момент 23-летняя Хэйли Баптист занимает 50-е место в рейтинге WTA, у 26-летней Рыбакиной – 12 строчка в мировом рейтинге. Между собой Баптист и Рыбакина играли в июле 2017 года на юниорском "Ролан Гаррос". Тогда на турнире "Большого шлема" в Париже Рыбакина одержала уверенную победу в двух сетах – 6:2; 6:4.









В этот раз матч продолжался 72 минуты. Казахстанская спортсменка сделала:

10 подач навылет;

допустила три двойных ошибки;

реализовала два брейк-пойнта из двух.

На счету ее соперницы – три эйса, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех. В следующем круге Рыбакина встретится с румынской спортсменкой Жаклин Кристиан.

Накануне алматинский "Кайрат" разгромил финский КуПС и вышел в третий раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА.