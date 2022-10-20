Изъятые у коррупционеров 100 млрд тенге направят на строительство школ в ноябре

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о том, что изъятые у коррупционеров деньги начнут направлять на строительство школ уже в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Смаилов отметил, что по поручению главы государства изъятые у коррупционеров средства теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним.

На сегодня по республике речь идет о порядка 100 млрд тенге, – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что выделение средств начнется уже в ноябре.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сказал, что все изъятые у коррупционеров деньги должны идти на строительство школ.

Также президент поручил сделать высшее образование более доступным. По словам главы государства, будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых.