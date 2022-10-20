Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Изъятые у коррупционеров 100 млрд тенге направят на строительство школ в ноябре

Изъятые у коррупционеров деньги начнут направлять на строительство школ уже в ноябре — Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о том, что изъятые у коррупционеров деньги начнут направлять на строительство школ уже в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Смаилов отметил, что по поручению главы государства изъятые у коррупционеров средства теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним.

На сегодня по республике речь идет о порядка 100 млрд тенге, – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что выделение средств начнется уже в ноябре.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сказал, что все изъятые у коррупционеров деньги должны идти на строительство школ.

Также президент поручил сделать высшее образование более доступным. По словам главы государства, будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых.

Читайте также

Шесть колоний чрезвычайной безопасности планируют упразднить в Казахстане

Тяжелобольным осужденным в Казахстане предлагают давать отсрочку от наказания

Премьер-министр Казахстана рассказал, где учатся его дети

Анастасия Московчук
Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления