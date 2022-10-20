Токаев назвал причину разделения Алматинской области

20 октября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Жетысускую область. На встрече с общественностью он рассказал, почему была разделена Алматинская область, сообщает Zakon.kz.

По его словам, территория прежней Алматинской области была слишком большой.

Поэтому, как продолжил президент, для повышения эффективности работы местных органов управления было принято решение разделить область на два отдельных региона.

Это тщательно продуманное решение, призванное, прежде всего, улучшить жизнь местных жителей, добавил он.

Кроме того, на сегодняшний день для повышения социально-экономического потенциала Жетысуской области выделяются необходимые средства из бюджета, оказывается помощь.

Это будет способствовать привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры региона. Это и есть наша основная задача. Касым-Жомарт Токаев

4 мая Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан". Таким образом, в Казахстане появились три новые области: Абайская, Жетысуская и Улытауская.