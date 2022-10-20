Президент поручил запустить простаивающий в Жетысуской области сахарный завод

Выступая перед общественностью Жетысуской области, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод в регионе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, если потребуется, нужно рассмотреть возможность привлечения других инвесторов.

Кроме того, следует обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тыс. тонн к 2026 году. Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что два из четырех сахарных заводов страны расположены в Семиречье. Один из них - Аксуский сахарный завод, на запуск которого с 2017 года из областного бюджета направлено 12 млрд тенге. Однако, по словам Токаева, динамичной работы со стороны партнера-инвестора не наблюдается.

Этим летом в стране сразу подорожал сахар, и даже возник дефицит. Все произошло из-за халатности компетентных органов. Даже нам пришлось принимать соответствующие кадровые решения. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, на реализацию предусмотрено привлечение порядка 500 млрд тенге инвестиций. В ближайшие пять лет, как отметил Токаев, предполагается увеличить долю отечественного сахара с 7% до 43%.

В Жетысуской области планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза (до 15 тыс. га). Летний ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки отечественных аграриев. Мы будем помогать только казахстанским фермерам. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что государство продолжит оказывать поддержку отечественному агросектору.

Благодаря этому область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране. Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область 20 октября.