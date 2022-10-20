О коррупции при строительстве дорог высказался Касым-Жомарт Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, высказался о качестве дорог и коррупции в этой сфере, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, актуальной задачей остается ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы.

Это очень важный участок. Поэтому правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие два года. Нужно срочно решить вопрос финансирования. Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что прежде всего важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта.

В области за девять месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель. Касым-Жомарт Токаев

По его данным, в стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами.

Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что транзитный потенциал Жетысу очень высок. Чтобы в полной мере использовать этот потенциал региона, по словам Токаева, необходимо развивать транспортную инфраструктуру.

Сначала необходимо в ближайшее время привести в порядок 15 аварийных мостов. Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что вопросы содержания и ремонта дорог должны находиться на особом контроле компетентных государственных органов.

Строятся трассы Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск и Ушарал – Достык. До конца этого года необходимо завершить укладку асфальтового слоя дороги. Поручаю компетентным органам взять на жесткий контроль ход работ и в следующем году полностью сдать в эксплуатацию. Касым-Жомарт Токаев

В Жетысускую область с рабочей поездкой Касым-Жомарт Токаев прибыл 20 октября.