Скатов пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Чили

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов вышел в третий круг одиночного разряда "Челленджера" на грунтовых соревнованиях в чилийском городе Кокимбо, сообщает Zakon.kz.

За выход в четвертьфинал этих состязаний теннисист из Петропавловска был сильнее аргентинца Николаса Кикера (202 АТР) – 6:4, 1:6, 6:4. Теперь на пути к полуфиналу североказахстанца ждет еще один представитель Аргентины, 71-й номер мирового рейтинга 30-летний Федерико Кория.

Не смогли пройти старт турнира АТР 250 в Стокгольме Александр Недовесов и Андрей Голубев, которые проиграли победителям прошлогоднего ATP 250 Astana Open Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Андресу Мольтени (Аргентина) – 3:6, 6:3, 7:10.

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