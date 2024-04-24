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Тимофей Скатов пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Чехии
Фото: АТР
В Остраве (Чехия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№271 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Тимофей Скатов одержал победу над испанцем Даниэлем Ринконом (№194 АТР) со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.
Продолжительность встречи составила 3 часа 4 минуты. Скатов на свой счет записал один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-понта из 14.
В 1/4 финала Тимофей сыграет с победителем чешского противостояния Якуб Никод – Зденек Колар.
Ранее в первом круге турнира в Чехии Скатов выиграл у местного игрока Яна Кумстата со счетом 6:1, 6:2.
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