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В Текели решат проблему с питьевой водой

В Текели решат проблему с питьевой водой Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области сказал, что нужно решать проблему качества питьевой воды в Текели, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, жители города живут без чистой питьевой воды и эта проблема не решается годами.

Токаев поручил властям решить эту проблему. По его словам, акимы области и города несут ответственность за выполнение данного поручения.

Также он поручил правительству рассмотреть вопрос выделения средств из бюджета для решения данной проблемы.

20 октября Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Жетысуской области.

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Жетысуская область Токаев Касым-Жомарт Текели
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