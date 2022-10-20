Токаев анонсировал свои предложения по решению проблем закредитованности населения
Фото: unsplash
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, затронул одну из важных проблем – закредитованность населения, сообщает Zakon.kz.
По словам главы государства, многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах.
Эта проблема меня очень волнует. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу.Касым-Жомарт Токаев
20 октября президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ