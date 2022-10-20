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Токаев анонсировал свои предложения по решению проблем закредитованности населения

Токаев анонсировал свои предложения по решению проблем закредитованности населения Фото: unsplash
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, затронул одну из важных проблем – закредитованность населения, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах.

Эта проблема меня очень волнует. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу.Касым-Жомарт Токаев

20 октября президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область.

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Жетысуская область Токаев Касым-Жомарт
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