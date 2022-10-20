Правила распределения мест в общежитиях разработали в Министерстве науки и высшего образования

Министерство науки и высшего образования РК разработало Правила распределения мест в общежитиях организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок распределения мест в общежитиях, принадлежащих организациям высшего и послевузовского образования (ОВПО) на праве собственности или находящихся во владении, с учетом оснований и очередности предоставления мест проживания в общежитиях для обучающихся.

Так, информация о наличии свободных мест в общежитиях должна размещаться на официальном сайте ОВПО (вуза).

Выделение мест в общежитиях осуществляется через государственную услугу бесплатно на основании поступившего заявления.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через:

ОВПО;

веб-портал «электронного правительства» egov.kz.

Согласно правилам места в общежитии распределяются на конкурсной основе специально созданной комиссией.

Количественный и персональный состав конкурсной комиссии по распределению мест в общежитиях, а также сроки ее полномочий определяются первым руководителем вуза.

В состав конкурсной комиссии должны входить:

представитель руководящего состава ОВПО – заместитель руководителя ОВПО, курирующий вопросы проживания обучающихся в общежитии;

представители общественных организаций – профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе;

представители органов студенческого самоуправления;

представители деканатов – деканы или заместители деканов, курирующие вопросы проживания обучающихся в общежитии;

представители структурного подразделения ОВПО, курирующие вопросы молодежной политики.

Предусматривается, что канцелярия вуза в день обращения студента осуществляет прием и регистрацию документов и в течение одного рабочего дня передает заявление на рассмотрение комиссии.

При этом указывается, что места в общежитиях распределяются среди нуждающихся в жилище обучающихся при предоставлении справки об отсутствии жилья в городе (населенном пункте), где находится вуз.

Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом оснований и очередности в следующем приоритетном порядке:

лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью;

лица из числа молодежи, оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасы;

обучающиеся в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін – 2050»);

студенты, зачисленные на первый курс, обладающие знаком «Алтын белгі», обучающиеся, имеющие сертификат победителя или призера Президентской, международной и республиканской олимпиады или конкурса, а также абитуриенты, окончившие организацию с отличием с подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат, диплом);

обучающиеся, принятые на обучение на первый курс по государственному образовательному заказу, имеющие высокий балл по итогам ЕНТ или КТ, вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных организацией образования;

обучающиеся из числа учащихся старших курсов, имеющие высокие результаты в учебной, научной и общественной работе;

иные обучающиеся ОВПО.

Иностранцы из числа обучающихся обеспечиваются местами в общежитии в соответствии с международными и межправительственными договорами.

Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения заявлений принимает решение о предоставлении мест в общежитии в течение двух рабочих дней .

Вместе с тем предусматривается, что конкурсная комиссия может принимать решение о предоставлении места в общежитии обучающемуся, у которого нужда в жилище возникла по непредвиденным семейным, материальным и иным обстоятельствам, а также о выселении из общежития за несоблюдение правил проживания или устава ОВПО по обоснованному представлению.

Правила предусматривают, что конкурсная комиссия проводит распределение мест в общежитиях поэтапно:

в конце учебного года (июнь) обучающимся в следующем учебном году на всех курсах, кроме первого;

в начале учебного года (август) обучающимся, зачисленным для обучения на первый курс и в порядке перевода из других учебных заведений;

в течение учебного года по мере необходимости – в соответствии с изменениями контингента обучающихся, проживающих в общежитиях, а также для обоснованного заселения переведенных или восстановленных обучающихся.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.

В августе 2022 года министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщал, что только 28 вузов в Казахстане на 100% обеспечены местами в общежитиях. В этом учебном году количество нуждающихся в общежитии составит более 89 тыс. человек. При этом наибольшая потребность в Алматы и Астане.

Студентам, которым не хватило мест в общежитиях, пришлось снимать жилье в аренду, однако в сентябре ситуация с арендным жильем обострилась в связи с потоком россиян, хлынувших в страну после объявления в РФ частичной мобилизации. В результате многие студенты оказались на улице. Алматинским вузам пришлось для их размещения арендовать хостелы и гостиницы.