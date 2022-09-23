Глава Миннауки рассказал, как в Алматы решают проблему со студенческими общежитиями

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что в Алматы учится треть всех студентов, 70% из них иногородние. Поэтому сейчас министерство принимает меры по разгрузке города и строительству новых общежитий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алматинскими вузами уже сейчас арендованы более 100 хостелов и гостиниц. Мы собрали владельцев хостелов и предложили им взаимовыгодную модель. Они снижают ежемесячную стоимость проживания до приемлемых цен – от 20 до 40 тыс. тенге в месяц, а мы загружаем их на весь год студентами. Тем самым они выравнивают свою финансовую модель и успешно на этом зарабатывают. Саясат Нурбек

Кроме того, университетам было поручено уплотнить общежития, либо перестроить некоторые корпусы. Министр отметил, что старые бизнес-центры города и пустующие здания также планируют переоборудовать под общежития.

Но нужна отдельная системная мера для того, чтобы разгрузить город. Поэтому со следующего года мы будет выставлять жесткие требования для университетов. Если университет хочет открыть новую специальность, привлечь какое-то количество студентов, то вуз на 100% должен обеспечить своих студентов общежитием. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

По его словам, отдельно в акимате принимается большая программа по разгрузке города. К примеру, несколько частных университетов уже выносят свои кампусы за город, как университет имени Сулеймана Демиреля.

Также во вновь образованной Жетысуской области планируется программа по развитию университетской инфраструктуры, чтобы оттянуть часть абитуриентов от Алматы.

Помимо этого, со следующего года Миннауки запускает программу центра академического превосходства.

Все меры поддержки, развитие инфраструктуры и лабораторий, привлечение сильных профессоров мы будем направлять на региональные университеты. Если вы заметили, то открытие зарубежных филиалов сейчас идет в регионах. В начале сентября я ездил в Петропавловск, где мы открыли филиал университета Аризоны. В Атырау открывается филиал российского университета нефти и газа им. Губкина. В столице в следующем году открывается сильнейший педагогический американский университет. Все усилия теперь будем направлять на то, чтобы молодежь могла получать качественное зарубежное образование в регионах. Саясат Нурбек

23 сентября министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил высокую стоимость обучения в казахстанских вузах.