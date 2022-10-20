В МИД Казахстана рассказали, сколько лет может занять демаркация госграницы с Россией

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Демаркация государственной границы Казахстана и России может занять от двух до трех лет. Об этом в кулуарах Сената заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МИД напомнил, что граница между Казахстаном и Россией имеет протяженность более 7,5 тыс. км. 70% госграницы прошли демаркацию. Оставшиеся 30% расположены в горном районе. Это займет еще два-три года. Мы точно знаем, где пройдет граница, остается только процесс укрепления. Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди Журналисты также поинтересовались у министра о пограничном вопросе на Каспии. Мы готовим такой же договор с Россией, как с Туркменистаном. Если мы решим это на двустороннем уровне с Россией, мы понимаем, что установленная там линия границы позволит разделить территориальные воды и зоны рыболовства. Мухтар Тлеуберди Ранее Сенат ратифицировал договор между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море. Читайте также Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Сколько казахстанцев находится в Украине

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