В МИД Казахстана рассказали, сколько лет может занять демаркация госграницы с Россией
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Демаркация государственной границы Казахстана и России может занять от двух до трех лет. Об этом в кулуарах Сената заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава МИД напомнил, что граница между Казахстаном и Россией имеет протяженность более 7,5 тыс. км. 70% госграницы прошли демаркацию.
Оставшиеся 30% расположены в горном районе. Это займет еще два-три года. Мы точно знаем, где пройдет граница, остается только процесс укрепления.Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди
Журналисты также поинтересовались у министра о пограничном вопросе на Каспии.
Мы готовим такой же договор с Россией, как с Туркменистаном. Если мы решим это на двустороннем уровне с Россией, мы понимаем, что установленная там линия границы позволит разделить территориальные воды и зоны рыболовства.Мухтар Тлеуберди
Ранее Сенат ратифицировал договор между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море.
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