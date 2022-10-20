В Казахстане назвали новый вид мошенничества

В мессенджерах распространяется сообщение о том, что казахстанцам звонят люди и представляются сотрудниками банка. Они предлагают повысить ставки по депозитам, сообщает Zakon.kz.

Во время этой беседы на номер пользователя приходит SMS-сообщение с кодом, который якобы необходимо сообщить собеседнику. Это обман с целью заполучить доступ к банковскому счету, пишет stopfake.kz.

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Телефонные мошенники часто представляются сотрудниками банков, предлагая "помощь" казахстанцам. К примеру, если раньше они запугивали кредитами и интересовались о других несуществующих людях, то теперь предлагают "повысить ставку по депозитам".

Суть обмана не меняется: злоумышленникам нужен SMS-код, который даст им возможность получить доступ к средствам на счету.

В целях безопасности просим вас не предоставлять третьим лицам свои персональные данные: ИИН, номер платежной карты, пароль для входа в приложение, CVV-код по карте, срок действия карты, кодовое слово, ответ на секретный вопрос, а также SMS-коды и другую персональную информацию, – сообщили в банке.

Нельзя устанавливать программы AnyDesk или TeamViewer, с помощью которых мошенники могут завладеть персональными данными.

Также советуют не хранить все деньги на одной карте. Лучше установить в приложении банка ограничение на сумму покупок в интернете.