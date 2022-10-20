Увидеть Мону Лизу: карагандинский художник без рук представил свои картины во Франции

Известный казахстанский художник Карипбек Куюков, пишущий свои картины без рук, рассказал корреспонденту Zakon.kz о своем первом визите во Францию, где прошла серия выставок его картин на тему антиядерного движения.

Мастер кисти поделился личными впечатлениями и переживаниями после посещения всемирно известных достопримечательностей. Рассказал о том, как впервые в своей жизни вживую увидел картину Леонардо да Винчи Мона Лиза, как мечтал хоть на часок остаться одному в Лувре, затеряться среди великих полотен. Как сфотографировался на фоне бюста Абая в Ренне и поднялся на самую верхушку Эйфелевой башни, и почему его картины на выставке вызвали удивление у французов.

Мона Лиза и другие шедевры

В перерывах между выставками и встречами Карипбек посетил все знаковые места в Париже и Ренне. Конечно, для любого художника попасть в Лувр, увидеть картины великих мастеров, это многое значит в жизни. Побродить по этим залам, вдохновиться вековыми прославленными полотнами. Особый след в душе карагандинского художника оставила Мона Лиза.

Фото: Из личного архива художника Карипбека Куюкова

Мечта каждого художника – попасть в Лувр и увидеть все эти шедевры. Это просто огромный музей, и чтобы его обойти, нужно как минимум дня три. И то не хватит, наверное. Когда мы дошли до Моны Лизы – это было шоком для меня. Во-первых, к этой картине нельзя было просто взять и подойти. Она обнесена канатами. Вокруг толпились люди. Но сотрудники музея пропустили меня к ней, за канаты. Разрешили сфотографировать вблизи. Увидеть все своими глазами. Оказалось, что эта картина небольшого размера. И я вел внутренний диалог с ней. Это было для меня достижением, что приехал, увидел и ахнул. Бродя по залам, я подумал: "Вот бы остаться в Лувре одному, без толпы туристов. Наверное, только тогда в полной мере удалось бы насладиться мировыми шедеврами искусства, – поделился Карипбек.

Фото: Из личного архива художника Карипбека Куюкова

Гордится карагандинский художник и тем, что сфотографировался на фоне бюста Абая в городе Ренне. Бюст великому казахскому поэту установили там в 2016 году.

Город Ренн побратим с городом Алматы. Французский альянс казахстанцев разработал проект установки бюста Абая, да и проведения моих выставок тоже. Они три года добивались установки бюста. Франция – демократичная страна, поэтому там такое возможно. Я специально попросил, чтобы меня отвезли к этому памятнику. Это вызвало у меня чувство гордости. Хорошо, что во Франции есть такой памятник, – говорит художник.

Побывал с экскурсией Карипбек Куюков и на знаменитой Эйфелевой башне. Настолько вдохновился, что буквально три дня назад приступил к созданию новой картины. Это будет Эйфелева башня в ночном Париже, в его собственном представлении.

Я поднялся на самый верх этой башни. Сбылась какая-то моя маленькая мечта. Я третий день уже пишу Эйфелеву башню. Впечатлений много также осталось и от Ренна, и от Страсбурга, – рассказал художник.

Карипбек думает, что впереди у него целая серия работ, навеянных поездкой во Францию.

Антиядерные выставки

Картины Карипбека Куюкова уже несколько раз обошли весь мир, а вот во Франции оказались впервые. К поездке готовились ровно год. Не хватало финансирования. Чтобы показать работы карагандинского художника, европейской публике пришлось даже объявить сбор.

Выставки прошли в Париже, Ренне и Страсбурге. Карипбек Куюков знаменит именно тематикой свой картин: Семипалатинский полигон, ядерные испытания, взрывы, борьба, движение "Невада – Семипалатинск". Эта тема действительно одна из самых главных в его жизни. Она определила его судьбу.

Фото: Из личного архива художника Карипбека Куюкова

Карипбек родился в 1968 году в поселке Егиндыбулак Семипалатинской области. Родился без рук. В те годы не принято было говорить о воздействии радиации на человека, но то, что она повлияла на его развитие в утробе матери, было очевидно. Будучи ребенком, он рос среди обычных детей.

И как сам признается, совершенно ни в чем не хотел отставать. Будь то плавание, вышивка, плетение бисером, катание на коньках или езда на велосипеде. Все ему было интересно. Только вот приходилось все делать ногами. Но одна страсть, именно к рисованию, осталась неизменной.

Он научился рисовать, держа кисти пальцами ног или зажимая их зубами.

С юности он начал писать картины, посвященные последствиям ядерных испытаний. Стал членом антиядерного движения "Невада – Семипалатинск", и наряду с его основателем Олжасом Сулейменовым активно добивался закрытия полигона.

Готовясь к выставке во Франции, Куюков, помимо старых картин, написал целую серию новых. Франция встретила его тепло. Париж он назвал городом контрастов, где с одинаковым уважением относятся к великому, и, казалось бы, незначительному. Все в городе казалось ему маленьким. Наверное, жителям Казахстана, привыкшим к степным просторам, удивительна скученность европейских городов.

Фото: Zakon.kz

Когда приехали в гостиницу, мне все показалось маленьким. Малюсенькие комнатки. Утром удивило, когда мы пошли завтракать, по полу сновали мыши. Я нигде в городе не видел котов. Спросил, а что, вам сложно котов завести? Они говорят, что нельзя. Это будет неуважением к жизни мыши. До чего развита демократия, что даже жизнь такого маленького существа так ценится, – удивлялся Куюков. Фото: Zakon.kz Тематика картин, привезенных им во Францию, как никогда была актуальна. Тем более в современных мировых реалиях. Когда даже из уст президентов слышишь о возможности применения ядерного оружия. Во Франции тоже есть полигон. Французы знали о своем полигоне, а о том, что происходило у нас в течение 40 лет, не слышали. Поэтому были очень удивлены моим рассказом, моей историей. Именно сейчас, в данное время, каждый человек видит все, что происходит в этом мире. Та ситуация, которая накалилась до такого предела, что президенты стали угрожать друг другу ядерным оружием. Я думаю, каждый человек не может оставаться равнодушным и просто ждать того, что может произойти. И долг каждого гражданина – говорить об этом, чтобы не допустить ядерной катастрофы, чтобы мы оставили после себя будущему поколению прежде всего мир, – сказал Куюков. Продвигать идею мира

Французы, попавшие на выставки Карипбека Куюкова, были тронуты и очень удивлены его историей. Фото: Из личного архива художника Карипбека Куюкова Когда военные закрыли полигон, они оставили раскуроченную технику. Мы с отцом часто ездили по этой свалке. Военные не оставили никаких ограждений и знаков, предупреждающих, что здесь очень опасно, что здесь повышенная радиация. В 90-е, тяжелые для Казахстан годы, когда мы только-только начали делать первые шаги как независимое государство. Было такое, что месяцами не выдавали ни пенсии, ни зарплаты людям. И те люди, которые жили возле этого полигона, ездили туда, чтобы хоть как-то заработать. Люди вывозили на металл оборудование, которое там лежало брошенным. Там осталось огромное количество военной техники. И под землей находились шахты, где лежали зараженные бочки с чем-то. И вот люди КамАЗами вывозили все оттуда, чтобы сдать все это в Китае, чтобы заработать деньги. Естественно, они подвергали риску свое здоровье. Очень многие из них не дожили до сегодняшнего дня. Закрытие Семипалатинского полигона – это огромное достижение. Куюков Фото: Zakon.kz Только вернувшись из Франции, Карипбек Куюков успел сделать последние штрихи к "Картине мира". Работа над этим полотном началась в Дубае на EXPO-2020. Карипбек представил свою выставку в казахстанском павильоне. Это полотно 4 на 1,5 метра. И эта картина уникальна тем, что 2020 человек приняли участие в ее написании. Эту идею придумал мой друг. Мы всю ночь сидели и продумывали, как лучше это сделать. Когда он взял полотно, я сделал первые штрихи на этой картине. Ее рисовали последние два года. Картина попала в Книгу рекордов Гиннесса, потому что в ее написании приняли участие 2020 человек – это были известные люди: артисты, бизнесмены со всего мира. К примеру, участие в ее написании принял Жан Клод ван Дамм. Буквально две недели назад эта картина была в резиденции ООН в Нью-Йорке. И вот на днях картина приехала в Астану. Ее видели президенты, которые приехали участвовать в саммите. Мне сказали, чтобы я нанес последний штрих к это работе. Я подумал, что голубь мира – это то, что нужно нам сейчас, – рассказал Карипбек. Фото: из личного архива художника За границей Карипбек всегда рассказывает иностранцам о великом достижении нашей страны. Казахстан – это первая страна в мире, которая закрыла полигон и полностью избивались от ядерного оружия. Он считает, что в реалиях современного мира это очень важный шаг и именно подобные действия действительно могут принести мир на планету.





- Карипбек Куюков – член антиядерного движения "Невада – Семипалатинск"

- Амбассадор The Atom Project

- Номинант на Нобелевскую премию мира

- Человек, более 30 лет представляющий Казахстан на мировой арене как ярый сторонник антиядерного движения.

Ева Гоцкая