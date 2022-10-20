Рамиль Мухоряпов записал видео с извинениями на казахском языке

Казахстанский бизнесмен и глава Chocolife Рамиль Мухоряпов записал видео с извинениями после скандала в связи с его высказыванием о казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмен в своей речи отметил, что пересмотрел видео. И, по его словам, "действительно было грубо и резко сказано".

Хочу извиниться перед всеми, кого видео задело. Я – гражданин Казахстана. Родился и вырос в Алматы. Мы строим здесь компанию. Рамиль Мухоряпов

Он также добавил, что 99% его сотрудников – казахстанцы.

Мы платим налоги здесь. Я очень хорошо пониманию важность развития казахского языка. Внутри компании есть поддержка всех продуктов на казахском языке. Рамиль Мухоряпов

В продолжении он отметил, что часть приложений уже переведена на казахский язык, часть находится на стадии перехода.

Я надеюсь, что в ближайшее время мы это завершим, – заключил глава Chocolife.

Казахстанцев возмутило высказывание главы Chocolife Рамиля Мухоряпова на встрече с приехавшими из России людьми. Одна девушка объясняла присутствующим, что, если их обслуживают не на русском языке, а говорят на казахском, это не агрессия. Она просит относиться к таким ситуациям с пониманием и уважением. В ответ ей Мухоряпов сказал, что, если с ним такое произойдет, он будет "лично крайне опечален", кроме тех ситуаций, "когда человек реально не знает русского".

"Потому что, мне кажется, это все равно чуть-чуть странно. Чуть-чуть какое-то проявление национализма. Это можно принять, но это не от большой культуры", - сказал Мухоряпов.

После этого казахстанцы стали требовать от него извинений.

Казахстан – моя родина. Я не хочу, чтобы мои слова были неправильно поняты. Я против любого притеснения/давления, – сказано в его публикации.