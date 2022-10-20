Наставник "МанСити" Гвардиола признан лучшим футбольным тренером мира

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола стал лидером рейтинга по версии журнала FourFourTwo, куда вошли 50 лучших футбольных специалистов мира, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает британское издание, лучших тренеров выбирали за их характеристики и результаты, показываемые их командой за последний сезон. Вслед за испанцем Гвардиолой идут Карло Анчелотти ("Реал Мадрид"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Антонио Конте ("Тоттенхэм").

Фото: Instagram/xavi

Возглавляющий "Барселону" Хави занял в этом рейтинге 14-е место, главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг – 15-е место.

Фото: Instagram/josemourinho

Португалец Жозе Моуринью из "Ромы" расположился на 35-й строчке. К сожалению, никого из казахстанских наставников не оказалось в списке лучших 50-ти тренеров мира.

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