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Наставник "МанСити" Гвардиола признан лучшим футбольным тренером мира

Футбол Лучший тренер мира Фото: Instagram/mrpepguardiola
Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола стал лидером рейтинга по версии журнала FourFourTwo, куда вошли 50 лучших футбольных специалистов мира, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает британское издание, лучших тренеров выбирали за их характеристики и результаты, показываемые их командой за последний сезон. Вслед за испанцем Гвардиолой идут Карло Анчелотти ("Реал Мадрид"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Антонио Конте ("Тоттенхэм").

Футбол Рейтинг Тренеров

Фото: Instagram/xavi

Возглавляющий "Барселону" Хави занял в этом рейтинге 14-е место, главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг – 15-е место.

Футбол Рейтинг тренеров

Фото: Instagram/josemourinho

Португалец Жозе Моуринью из "Ромы" расположился на 35-й строчке. К сожалению, никого из казахстанских наставников не оказалось в списке лучших 50-ти тренеров мира.

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Реал Мадрид Барселона ФК Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Великобритания Ливерпуль
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