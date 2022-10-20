Наставник "МанСити" Гвардиола признан лучшим футбольным тренером мира
Как утверждает британское издание, лучших тренеров выбирали за их характеристики и результаты, показываемые их командой за последний сезон. Вслед за испанцем Гвардиолой идут Карло Анчелотти ("Реал Мадрид"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Антонио Конте ("Тоттенхэм").
Фото: Instagram/xavi
Возглавляющий "Барселону" Хави занял в этом рейтинге 14-е место, главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг – 15-е место.
Фото: Instagram/josemourinho
Португалец Жозе Моуринью из "Ромы" расположился на 35-й строчке. К сожалению, никого из казахстанских наставников не оказалось в списке лучших 50-ти тренеров мира.
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