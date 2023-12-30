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Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года

Пеп Гвардиола Фото: iffhs.com
Тренер английского футбольного клуба "Манчестер сити" Пеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS, сообщает Zakon.kz.

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Ранее тренер горожан получал данную награду в 2009 и 2011 годах.

"В течение 2023 календарного года Пеп Гвардиола выиграл все: Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира по футболу! Таким образом, он закрепил за собой место одного из величайших менеджеров в истории игры", - говорится на сайте организации.

Также топ 10 тренеров по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) вошли:

  1. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 281 очко;
  2. Карло Анчелотти ("Реал Мадрид") – 56 очков;
  3. Лучано Спаллетти (экс-тренер "Наполи") – 53 очка;
  4. Симоне Индзаги ("Интер") – 51 очко;
  5. Фернандо Диниз ("Флуминенсе") – 33 очка;
  6. Микель Артета ("Арсенал") – 30 очков;
  7. Хави ("Барселона") – 26 очков;
  8. Эндж Постекоглу ("Селтик" / "Тоттенхэм") – 12 очков;
  9. Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 8 очков;
  10. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 6 очков.

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