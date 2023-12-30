Тренер английского футбольного клуба "Манчестер сити" Пеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS, сообщает Zakon.kz.

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Ранее тренер горожан получал данную награду в 2009 и 2011 годах.

"В течение 2023 календарного года Пеп Гвардиола выиграл все: Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира по футболу! Таким образом, он закрепил за собой место одного из величайших менеджеров в истории игры", - говорится на сайте организации.

Также топ 10 тренеров по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) вошли:

Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 281 очко; Карло Анчелотти ("Реал Мадрид") – 56 очков; Лучано Спаллетти (экс-тренер "Наполи") – 53 очка; Симоне Индзаги ("Интер") – 51 очко; Фернандо Диниз ("Флуминенсе") – 33 очка; Микель Артета ("Арсенал") – 30 очков; Хави ("Барселона") – 26 очков; Эндж Постекоглу ("Селтик" / "Тоттенхэм") – 12 очков; Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 8 очков; Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 6 очков.