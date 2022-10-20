Легендарному теннисисту Роджеру Федереру предложили новую профессию
Об этом пишет Tennis365 со ссылкой на слова британской журналистки Сью Баркер. Легендарный теннисист распрощался со спортом месяц назад, после выступления на Кубке Лэйвера – 2022 в паре с испанцем Рафаэлем Надалем.
На счету Федерера 111 побед на турнирах ATP, две медали на Олимпийских играх – "золото" в парном разряде и "серебро" в "одиночке". Он провел 310 недель в ранге первой ракетки мира.
41-летний теннисист за всю свою карьеру выиграл 130 млн 594 тыс. 339 долларов призовых.
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