Легендарному теннисисту Роджеру Федереру предложили новую профессию

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер может продолжить свою спортивную карьеру, став комментатором на Уимблдоне в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Tennis365 со ссылкой на слова британской журналистки Сью Баркер. Легендарный теннисист распрощался со спортом месяц назад, после выступления на Кубке Лэйвера – 2022 в паре с испанцем Рафаэлем Надалем.

На счету Федерера 111 побед на турнирах ATP, две медали на Олимпийских играх – "золото" в парном разряде и "серебро" в "одиночке". Он провел 310 недель в ранге первой ракетки мира.

41-летний теннисист за всю свою карьеру выиграл 130 млн 594 тыс. 339 долларов призовых.

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