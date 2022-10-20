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ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты

Казахстан выборы кандидат ЦИК Фото: Facebook/saltanat.tursynbekova
Центризбирком зарегистрировал выдвинутую от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил член ЦИК РК Асылбек Смагулов, все документы, представленные Салтанат Турсынбековой, соответствуют требованиям законодательства о выборах.

В том числе в ЦИК РК представлены справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом деклараций об активах и обязательствах, а также справка об отсутствии у Салтанат Турсынбековой заболеваний, препятствующих ее регистрации в качестве кандидата в президенты.

Доверенными лицами были собраны подписи в поддержку кандидата.

Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты Казахстана были собраны подписи 119 316 граждан в 18 регионах страны. Проверены все, из них достоверными были признаны 118 434. То есть, 1% от числа зарегистрированных избирателей. Член ЦИК РК Асылбек Смагулов

Ранее Салтанат Турсынбекова сдала экзамен лингвистической комиссии на владение государственным языком.

После регистрации Салтанат Турсынбековой вручили удостоверение кандидата в президенты Казахстана. 

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.

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