Минобороны утвердило правила психологической и идеологической работы с личным составом

Приказом Министерства обороны РК от 13 октября 2022 года утверждены Правила организации воспитательной, социально-правовой, психологической и идеологической работы с личным составом Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, воспитательная работа является одной из наиболее действенных форм обучения и воспитания личного состава. В ней органично сочетаются воспитательные цели и задачи с информационными формами и методами обучения и воспитания, на основе специально подготовленных информационных материалов, формирующих у личного состава систему мировоззренческих ценностей и военно-патриотическое сознание, она оказывает системное педагогическое воздействие на психику и поведение военнослужащих.

Воспитательная работа нацелена на военно-политическое ориентирование, формирование высоких морально-психологических качеств на основе утверждения в сознании и поведении общественно значимых идеалов, идей патриотизма, мотивов служения Отечеству, государственных интересов и высоких духовных потребностей личного состава.

Основными задачами воспитательной работы в ВС РК являются:

привитие личному составу высокой духовной культуры и нравственности, государственного мировоззрения и социальной активности; повышение степени правовой информированности и грамотности путем разъяснения ему основ государственной политики и мер, принимаемых руководством страны в сфере развития и преобразования казахстанского общества; воспитание у военнослужащих глубокого понимания предназначения ВС РК, особенностей их строительства, функционирования и своего места в выполнении стоящих перед ними задач по поддержанию высокой боевой готовности; формирование и поддержание у военнослужащих моральной и психологической готовности к защите Республики Казахстан, гордости и ответственности за принадлежность к ВС РК; развитие постоянного стремления к овладению военным делом, своей воинской профессией, освоению вооружения и военной техники, способов их применения.

К средствам социально-правовой работы относятся методические пособия по вопросам укрепления воинской дисциплины и правопорядка, обеспечения социальных гарантий военнослужащих, уголки правовых знаний в подразделениях.

Социально-правовая работа включает:

военно-социальную работу;

работу по поддержанию высокого уровня воинской дисциплины и правопорядка;

работу с членами семей военнослужащих.

Как отмечается, работа с членами семей военнослужащих проводится с целью обеспечить высокую боевую готовность и боеспособность войск, твердую воинскую дисциплину и правопорядок путем принятия комплекса мер по укреплению семейных ценностей и оздоровлению морально-психологического климата в семьях военнослужащих ВС РК.

К основным формам работы с членами семей военнослужащих относятся:

изучение морально-психологического климата в семьях военнослужащих путем проведения разъяснительной и психолого-социологической работы с членами семей военнослужащих (беседы и лекции воспитательного, профилактического и правового характера, индивидуальные собеседования, социологические опросы, анонимные анкетирования, тренинги, консультации и формы неформального общения);

посещение семей военнослужащих с целью изучения социально-бытовых условий проживания, морально-психологической атмосферы, наличия проблем в сфере семейных взаимоотношений;

инструкторско-методические (учебные) сборы с должностными лицами по работе с членами семей военнослужащих (с выездом в гарнизоны);

вечера вопросов и ответов, встречи с членами семей военнослужащих с участием командования, приглашением представителей местных исполнительных и правоохранительных органов, банковского сектора;

тематические вечера различной идейной и гуманитарной направленностей по укреплению патриотических, духовно-нравственных и семейных ценностей;

проведение Дня открытых дверей для членов семей военнослужащих в масштабе роты (батареи), круглых столов, диспутов, встреч, смотров-конкурсов художественной самодеятельности, вечеров-портретов и чествований передовиков боевого состязания с привлечением членов семей военнослужащих, вечеров отдыха, молодежных и офицерских балов, экскурсий, благотворительных и памятных акций, спортивных праздников и состязаний, театрализованных представлений и концертов, детских утренников и уроков мужества.

Психологическая работа ведется по направлениям: психодиагностика индивидуальных особенностей личного состава; изучение групповых процессов в подразделениях; профилактика суицидов; психологическая помощь военнослужащим и др.

Идеологическая работа проводится в целях формирования у военнослужащих морально-психологической устойчивости, их невосприимчивости к деструктивной идеологии, формирования морально-психологических качеств, необходимых для защиты РК, защиты военнослужащих от воздействия деструктивных идей.

Приказ вводится в действие с 30 октября 2022 года.