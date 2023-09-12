С отдельными военнослужащими будут проводить профилактику предупреждения правонарушений

Министр обороны приказом от 4 сентября 2023 года внес изменения в Правила организации воспитательной, социально-правовой, психологической и идеологической работы с личным составом Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в главу Правил, посвященную организации социально-правовой работы с личным составом добавлена новая норма, которая предусматривает особое взаимодействие с военнослужащими, включенными в группу повышенного контроля.

В целях искоренения и предупреждения правонарушений в воинской части организуются и проводятся профилактические мероприятия с военнослужащими, включенными в группу повышенного контроля.

В группу повышенного контроля включаются военнослужащие, склонные к систематическому нарушению воинской дисциплины, в том числе лица:

совершившие в течение календарного года уголовный проступок, 3 и более административных правонарушений;

из числа военнослужащих по призыву (офицеры, солдаты), осужденных к условной мере наказания с установлением испытательного срока, до момента увольнения их из рядов ВС РК по отрицательным мотивам и исключения из списков воинской части;

допустившие в течение календарного года распитие спиртных напитков во внеслужебное время, в том числе задержанные в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в общественных местах независимо от степени опьянения;

из числа офицеров и военнослужащих по контракту, которые были снижены в воинском звании (должности) на одну ступень либо предупреждены о неполном служебном соответствии;

не доложившие своевременно командованию подразделения, воинской части о допущенных в течение календарного года, правонарушениях (административных, уголовных), в том числе скрывших информацию об оплате ими административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые стали известными командованию подразделения, воинской части после выявления правоохранительными органами;

выявленные в ходе изучения личного состава в качестве неформальных лидеров отрицательной направленности, оказывающих негативное влияние на коллективное (общественное) мнение и социальные процессы, происходящие в воинском коллективе.

Данная категория военнослужащих требует повышенного внимания и усиленного контроля со стороны командования воинской части. С ними проводится точечная индивидуально-воспитательная работа путем проведения правовых, информационно-разъяснительных профилактических бесед.

Указанные военнослужащие включаются в группу повышенного контроля, исключаются из нее на основании рапорта заместителя командира воинской части по воспитательной и идеологической работе на имя командира (начальника) воинской части.

Учет военнослужащих, включенных в группу повышенного контроля, осуществляется офицером по воинской дисциплине отдела (отделения) воспитательной и идеологической работы воинской части.

Методическое обеспечение профилактической работы с военнослужащими, включенными в группу повышенного контроля, осуществляется структурным подразделением Министерства обороны РК.

Кроме того изменен порядок донесения о результатах психологической работы с военнослужащими. Теперь донесение о результатах психологической работы представляется:

воинские части (учреждения) – ежемесячно;

региональные командования, рода войск и местные органы военного управления – ежеквартально;

виды войск и структурные подразделения Министерства обороны, Генерального штаба и ВС РК имеющие в подчинении воинские части (учреждения) – по итогам учебного периода.

Ранее такая информация представлялась единообразно ежемесячно.

Расширены задачи психодиагностики индивидуальных особенностей личного состава. Теперь к ней отнесли помимо прочего допуск военнослужащих к выполнению отдельных видов учебных, учебно-боевых и учебно-тренировочных задач, требующих высокой эмоциональной и нервно-психической устойчивости.

К таким задачам относятся:

учебно-тренировочные полеты;

полеты по специальному заданию;

прыжки с парашютом в рамках воздушно-десантной подготовки;

участие на соревнованиях и армейских играх;

участие в миротворческих миссиях;

направления в служебные командировки по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, очистки территории от взрывоопасных предметов.

Также изменен подход к организации психологического сопровождения боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы.

Психологическое сопровождение боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы организовывается командирами (начальниками) воинских частей (учреждений) и подразделений, штабами (органами управления), заместителями командиров (начальников) по воспитательной и идеологической работе, специалистами психологической работы и должностными лицами по организации службы войск.

Командиры (начальники) воинских частей (учреждений) и подразделений осуществляют подбор, расстановку личного состава, заступающих на боевое дежурство, боевую, караульную и внутреннюю службу со стрелковым оружием в соответствии с рекомендациями специалистов психологической работы. Заместитель командира (начальника) воинской части (учреждения) по воспитательной и идеологической работе осуществляет контроль за выполнением мероприятий психологического сопровождения боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы и оказывает помощь специалисту психологической работы в проведении данных мероприятии.

Психологическое сопровождение боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы проводится в целях:

недопущения военнослужащих, которые по своему морально-психологическому состоянию не могут нести боевое дежурство, боевую, караульную и внутреннюю службу со стрелковым оружием;

мониторинга морально-психологического состояния личного состава в ходе несения боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы.

К несению боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы со стрелковым оружием не допускаются: военнослужащие с признаками суицидального риска, совершавшие суицидальные попытки, имеющие родственников-суицидентов, психологические, семейно-бытовые и финансовые проблемы, а также включенные в группу динамического наблюдения;

курсанты, кадеты военных учебных заведений, подведомственных Министерству обороны РК, не прошедшие психологическое изучение после прибытия из каникулярных отпусков.

Перед началом учебного периода проводится психологическое изучение личного состава, по результатам которого составляется акт психологического изучения личного состава для допуска к несению боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы со стрелковым оружием, который подписывает заместитель командира воинской части по воспитательной и идеологической работе и утверждает командир воинской части.

По результатам такого изучения выносится одно из следующих заключений:

"допущен";

"не допущен".

Военнослужащие, не допущенные к несению боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы со стрелковым оружием включаются в группу динамического наблюдения, за ними осуществляется постоянный контроль и оказывается помощь в решении имеющихся проблем. Военнослужащие, не допущенные к несению боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы со стрелковым оружием в течение двух учебных периодов направляются на консультацию к психиатру.

Психологическое сопровождение подготовки личного состава к несению службы в карауле проводится в три этапа:

1) за 2-3 дня до заступления в наряд командирами подразделений осуществляется подбор, распределение и назначение личного состава караула с учетом рекомендаций специалистов психологической работы.

При формировании караулов, дежурных смен, расчетов заступающих на боевое дежурство, боевую, караульную и внутреннюю службу со стрелковым оружием учитывается психологическая совместимость заступающих лиц. Не допускается заступление в состав одного караула, одной дежурный смены, дежурного расчета военнослужащих с низкой психологической совместимостью – конфликтующих, враждующих, имеющие взаимные претензии и притязания;

2) в день, предшествующий заступлению в наряд, с личным составом караула (дежурной смены, дежурного расчета) проводится психологическое изучение.

При заступлении на боевое дежурство, боевую, караульную и внутреннюю службу со стрелковым оружием через сутки психологическое изучение проводится в день заступления.

Результаты изучения личного состава, заступающего на боевое дежурство, боевую, караульную и внутреннюю службы со стрелковым оружием докладываются рапортом на имя командира (начальника) воинской части (учреждения). Рапорт подписывает заместитель командира (начальника) воинской части (учреждения) по воспитательной и идеологической работе.

Начальники штабов воинских частей (учреждений), командиры подразделений, заместители командиров по воспитательной и идеологической работе и должностные лица по организации службы войск осуществляют контроль по недопущению к несению боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы со стрелковым оружием военнослужащих, не прошедших психологическое изучение;

3) в день заступления, командиры подразделений от которого наряжен караул и их заместители по воспитательной и идеологической работе, органы воспитательной и идеологической работы воинской части, специалисты психологической работы в ходе практического занятия проводят мониторинг морально-психологического состояния личного состава путем наблюдения и опроса. Командиры воинских частей и подразделений, должностные лица, на которых возложены функции по проверке организации боевого дежурства, боевой, караульной и внутренней службы в ходе проверки несения службы оценивают морально-психологическое состояние личного состава методом наблюдения и беседы. При выявлении у военнослужащих признаков изменения психоэмоционального состояния, вызванного неудовлетворенностью собой, служебной деятельностью, межличностными отношениями в воинском коллективе, обстановкой в семье и (или) другими проблемами личной жизни принимают меры по замене данного военнослужащего и направлению его на консультацию к специалисту психологической работы.

Приказ вводится в действие 22 сентября 2023 года.