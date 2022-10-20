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Две из 30 стран НАТО не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии

Две из 30 стран НАТО не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии Фото: freepik
Премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом 20 октября заявил, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии ратифицировали 28 из 30 членов Альянса, сообщает Zakon.kz.

Йенс Столтенберг пообещал поддержку Швеции и Финляндии, если на них будет оказано давление.

По информации сайта Парламентской ассамблеи НАТО, не ратифицировали только две — Венгрия и Турция. Им еще предстоит это сделать.

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО.

В НАТО уже входят Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.

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