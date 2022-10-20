В Антикоре отреагировали на видео кабинета с тайными комнатами на заводе в Семее

19 октября в соцсетях появилась видеозапись из кабинета директора АО "Семипалатинский машиностроительный завод", в котором за дверями якобы шкафов оборудованы душ и бильярдная. Видео прокомментировали в Агентстве по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, запись сделана руководителем АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" Абдрахмановым. Компания является материнской организацией для завода.

В нацкомпании "Казахстан инжиниринг" сообщили, что накопленный убыток предприятия с 2015 года составляет около 1,9 млрд тенге. Рост кредиторской задолженности достиг более 3 млрд тенге.

С февраля этого года суд применил к заводу процедуру реабилитации сроком на пять лет. При этом по решению комитета кредиторов с 25 октября на заводе начнется аудиторская проверка.

В настоящее время никаких материалов и обращений в Антикоррупционную службу по данным фактам не поступало, – говорится в сообщении.

В Агентстве по противодействию коррупции напомнили, что правонарушения, которые связаны с неправомерными действиями при реабилитации и банкротстве, а также с преднамеренным банкротством, относятся к подследственности Cлужбы экономических расследований.