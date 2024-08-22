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Законодательство РК

Задержан директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод"

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:03 Фото: pexels
Директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" подозревается в коррупции. Об этом 22 августа 2024 года заявили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование в отношении директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" проводится Антикоррупционной службой по Мангистауской области.

"Он подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона. Сумма ущерба составляет более 65 млн тенге. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается".Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Ссылаясь на ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, в ведомстве отметили, что "иная информация в интересах следствия распространению не подлежит".

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