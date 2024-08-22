Задержан директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод"

Фото: pexels

Директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" подозревается в коррупции. Об этом 22 августа 2024 года заявили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

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