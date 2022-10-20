Краснокнижный архар попал на видео в Баянауле
Ролик опубликовал местный житель в Instagram.
Пользователи Сети были в восторге от видеоролика с редким животным:
"Какой красавец!"
"Где вы их находите?!"
"Давно не видели в Баянауле архара!"
"Красавчик! Какие роскошные и шикарные рога!"
"Я думала, архар только в виде памятника остался в Баяне!"
"Этот большой архар разгуливает по Аксанским горам? Этим летом я видел ягненка архара";
"Какая красота, глаз не отвести! Спасибо вам, что делитесь с нами красотами дикой природы!"
"Есен, как хорошо, что ты все на камеру снимаешь! Такие бесценные кадры о жизни животного мира Баянаула!"
Казахстанский архар или казахстанский горный баран — подвид архара, представитель семейства полорогих. Занесен в Красную книгу Казахстана.
20 сентября в природном парке "Алтын-Эмель" на территории Жетысуской области Казахстана в кадры фотоловушки попали архары, внесенные в Красную книгу.