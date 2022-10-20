Краснокнижный архар попал на видео в Баянауле

"Какой красавец!"

"Где вы их находите?!"

"Давно не видели в Баянауле архара!"

"Красавчик! Какие роскошные и шикарные рога!"

"Я думала, архар только в виде памятника остался в Баяне!"

"Этот большой архар разгуливает по Аксанским горам? Этим летом я видел ягненка архара";

"Какая красота, глаз не отвести! Спасибо вам, что делитесь с нами красотами дикой природы!"