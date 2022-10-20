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Краснокнижный архар попал на видео в Баянауле

Краснокнижный архар попал на видео в Баянауле Фото: Instagram/yessen1702
В социальных сетях появилось видео с краснокнижным архаром, разгуливающим по бескрайним просторам села Каражар в Баянаульском районе Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовал местный житель в Instagram.

Пользователи Сети были в восторге от видеоролика с редким животным:

  • "Какой красавец!"

  • "Где вы их находите?!"

  • "Давно не видели в Баянауле архара!"

  • "Красавчик! Какие роскошные и шикарные рога!"

  • "Я думала, архар только в виде памятника остался в Баяне!"

  • "Этот большой архар разгуливает по Аксанским горам? Этим летом я видел ягненка архара";

  • "Какая красота, глаз не отвести! Спасибо вам, что делитесь с нами красотами дикой природы!"

  • "Есен, как хорошо, что ты все на камеру снимаешь! Такие бесценные кадры о жизни животного мира Баянаула!"

Казахстанский архар или казахстанский горный баран — подвид архара, представитель семейства полорогих. Занесен в Красную книгу Казахстана.

20 сентября в природном парке "Алтын-Эмель" на территории Жетысуской области Казахстана в кадры фотоловушки попали архары, внесенные в Красную книгу.

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Баянаул Баянаульский район Павлодарская область
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