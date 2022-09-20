Фотоловушка сняла краснокнижных животных на водопое в парке "Алтын-Эмель"

В природном парке "Алтын-Эмель" на территории Жетысуской области Казахстана в кадры фотоловушки попали архары, внесенные в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Редкие животные пришли на водопой к реке Или.

В основном архары обитают в горных и предгорных районах Средней и Центральной Азии. Из-за неконтролируемой охоты численность этих животных постоянно снижается. Поэтому они и занесены в Красную книгу.

5 сентября на странице Устюртского государственного природного заповедника появилось видео с редким хищником.

Позднее Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) поделилась кадрами возвращения краснокнижного уриала в Мангистау.