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Законодательство РК

Казахстан договорился с Кипром о выдаче беглых преступников

РК и Кипр Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
20 октября 2022 года в городе Никосии состоялась церемония подписания договоров между Казахстаном и Кипром о выдаче преступников, а также о правовой помощи по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Договоры подписаны генеральным прокурором Бериком Асыловым и министром юстиции и общественного порядка Кипра Стефи Драку.

Договор о выдаче позволит сторонам экстрадировать разыскиваемых лиц, совершивших преступления в одном государстве и скрывающихся в другом, для их привлечения к уголовной ответственности и приведения судебных приговоров в исполнение. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Казахстан и Кипр

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Отмечается, что договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в том числе арестовывать и конфисковывать денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем. Договор окажет содействие работе созданной по поручению президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов.

В рамках визита также проведены встречи с генеральным прокурором Кипра Джорджем Саввидисом и министром внутренних дел этой страны Никосом Нурисом.

РК и Кипр

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Стороны обменялись мнениями по ряду правовых вопросов международной безопасности, в том числе возврата незаконно выведенных активов, подчеркнув важность скоординированных действий по предупреждению и пресечению транснациональной организованной преступности, а также в сфере защиты основополагающих прав и свобод граждан, – говорится в сообщении.

По итогам проведенных встреч собеседники договорились о консолидации усилий в борьбе с актуальными видами преступлений, наметив дальнейшие совместные шаги по укреплению сотрудничества между правоохранительными органами Казахстана и Кипра.

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