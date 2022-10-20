Акмолинец угнал автомобиль и попал в аварию
В результате ДТП автомобиль марки ВАЗ-21100 вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Водитель выбрался из него и оставил место происшествия.
25-летнего мужчину с различными травмами доставили в центральную районную больницу. Назначены экспертизы.
Позже выяснилось, что мужчина управлял чужим автомобилем. В тот день в полицию поступило заявление от 46-летнего жителя села. Он написал, что знакомый угнал автомобиль его мамы. Машина была припаркована около дома.
Фото: polisia.kz
Заявитель выехал на нем по делам и остановил машину возле дома своего знакомого. Ключ оставил в замке зажигания. Злоумышленник воспользовался этим.
Ведется досудебное расследование по ст. 200, ч. 1 УК РК “Неправомерное завладение автомобилем”.
Выясняются обстоятельства произошедшего.