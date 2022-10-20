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Законодательство РК

Акмолинец угнал автомобиль и попал в аварию

автомобиль Фото: polisia.kz
ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Алматы. 25-летний житель села Жалтыр не справился с управлением автомобилем ВАЗ-21100 и столкнулся с автомобилем марки "Волга", сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП автомобиль марки ВАЗ-21100 вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Водитель выбрался из него и оставил место происшествия.

25-летнего мужчину с различными травмами доставили в центральную районную больницу. Назначены экспертизы.

Позже выяснилось, что мужчина управлял чужим автомобилем. В тот день в полицию поступило заявление от 46-летнего жителя села. Он написал, что знакомый угнал автомобиль его мамы. Машина была припаркована около дома.

автомобиль

Фото: polisia.kz

Заявитель выехал на нем по делам и остановил машину возле дома своего знакомого. Ключ оставил в замке зажигания. Злоумышленник воспользовался этим.

Ведется досудебное расследование по ст. 200, ч. 1 УК РК “Неправомерное завладение автомобилем”.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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