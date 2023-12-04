Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пьяный водитель попал в смертельную аварию в Жамбылской области

авария Фото: polisia.kz
На трассе Тараз – Сарыкемер – Мырзатай, возле села Дихан-2, 26-летний водитель машины ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и попал в ДТП. В результате аварии 27-летний пассажир скончался в ЦРБ Байзакского района, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Жамбылской области, по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345-1 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до десяти лет", – отмечается в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу, сроком на 2 месяца. Назначены необходимые экспертизы.

Автомашина водворена на штрафстоянку. Ведется следствие.

За 11 месяцев 2023 года 725 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель устроил смертельное ДТП в Жетысуской области.

Читайте также

автомобиль сгорел
Автомобиль вспыхнул на трассе в Павлодарской области
Кровавые разборки и голый мужчина на площадке: соседи возмущены беспорядками в съемной квартире
Кровавые разборки и голый мужчина на площадке: соседи возмущены беспорядками в съемной квартире
Ураганный ветер повалил стекло автобусной остановки на двух астанчан
Ураганный ветер повалил стекло остановки на двух астанчан
Елена Беляева
ДТП Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Ержан Сейткулов, известный математик получил должность в Администрации президента РК
Известный математик получил должность в Администрации президента РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: