Пьяный водитель попал в смертельную аварию в Жамбылской области

Фото: polisia.kz

На трассе Тараз – Сарыкемер – Мырзатай, возле села Дихан-2, 26-летний водитель машины ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и попал в ДТП. В результате аварии 27-летний пассажир скончался в ЦРБ Байзакского района, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Жамбылской области, по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345-1 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". "За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до десяти лет", – отмечается в сообщении. Подозреваемый взят под стражу, сроком на 2 месяца. Назначены необходимые экспертизы. Автомашина водворена на штрафстоянку. Ведется следствие. За 11 месяцев 2023 года 725 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ранее сообщалось, что пожилой водитель устроил смертельное ДТП в Жетысуской области. Читайте также Автомобиль вспыхнул на трассе в Павлодарской области Кровавые разборки и голый мужчина на площадке: соседи возмущены беспорядками в съемной квартире Ураганный ветер повалил стекло остановки на двух астанчан

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