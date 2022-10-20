20 тысяч наблюдателей от Народной коалиции будут следить за выборами президента

Более 20 тыс. наблюдателей от Народной коалиции будут следить за ходом голосования в день президентских выборов. Все они проходят обучающий курс, разработанный Академией политического менеджмента, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в коалиции, их принципиальная позиция в поддержку Касым-Жомарта Токаева заключается в том, что предстоящие президентские выборы должны пройти исключительно в правовом поле. Для обеспечения открытости и прозрачности электорального процесса Академия политического менеджмента организовала специальные курсы для наблюдателей.

Фото: пресс-служба Народной коалиции

Как отметил директор академии Данияр Мукитанов, в прозрачности выборов ключевую роль играют наблюдатели.

Фото: пресс-служба Народной коалиции

Каждый наблюдатель должен четко понимать свои права и обязанности, чтобы осуществлять свою работу качественно, правильно и законно. Первое, чему мы их обучаем, это вопросы юридического характера. Мы разработали методические пособия по всем направлениям, которые после обучения направляются каждому наблюдателю для использования в дальнейшей работе. Данияр Мукитанов

Так, в день голосования наблюдатели от Народной коалиции будут работать на всех избирательных участках страны.