Почему врачи рекомендуют есть больше сала и масла осенью и зимой
Он объяснил, что во время похолодания возрастает общая потребность в калориях и перераспределяются пропорции внутри БЖУ. Эксперт напомнил, что энергия нужна, чтобы поддерживать температуру тела. Ведь чем больше вы находитесь на холоде, чем больше нужно калорий.
В холодное время года надо добавлять в рацион больше животного жира. Жирное мясо, сало, сливочное масло, сметана, например. Больше сложных углеводов. Гречка, бурый рис, перловка и так далее, – рассказал Калинчев в беседе с URA.RU.
По словам специалиста, вместе они дают длительную сытость и лучшее самочувствие, что важно для комфортного нахождения на холоде. Специалист также призвал не садиться на диеты в холода. Он порекомендовал урезать калораж не более чем на 10% от нормы. Большой дефицит жиров может только навредить организму.
Врач указал, что при нормальном соотношении калорий человек будет хорошо себя чувствовать, не будет голоден. Кроме того, не пострадает способность переносить физические нагрузки.
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