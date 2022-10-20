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Почему врачи рекомендуют есть больше сала и масла осенью и зимой

масло, колбаса, хлеб Фото: pixabay
Врач-диетолог Алексей Калинчев рассказал о том, что в осеннее и зимнее время года организму требуется больше энергии, поэтому необходимо есть больше сала и масла, а также каши, сообщает Zakon.kz.

Он объяснил, что во время похолодания возрастает общая потребность в калориях и перераспределяются пропорции внутри БЖУ. Эксперт напомнил, что энергия нужна, чтобы поддерживать температуру тела. Ведь чем больше вы находитесь на холоде, чем больше нужно калорий.

В холодное время года надо добавлять в рацион больше животного жира. Жирное мясо, сало, сливочное масло, сметана, например. Больше сложных углеводов. Гречка, бурый рис, перловка и так далее, – рассказал Калинчев в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, вместе они дают длительную сытость и лучшее самочувствие, что важно для комфортного нахождения на холоде. Специалист также призвал не садиться на диеты в холода. Он порекомендовал урезать калораж не более чем на 10% от нормы. Большой дефицит жиров может только навредить организму.

Врач указал, что при нормальном соотношении калорий человек будет хорошо себя чувствовать, не будет голоден. Кроме того, не пострадает способность переносить физические нагрузки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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