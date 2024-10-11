Почему осенью хочется больше есть, особенно сладкого

Наверняка многие замечали, что холодными осенними вечерами хочется чаще доставать из холодильника что-то вкусное. Особенно почему-то тянет на любые виды сладкого. Чем это вызвано и нормально ли, если осенью тянет на сладкое, рассказала врач-диетолог Елизавета Варданян, сообщает Zakon.kz.

Почему осенью увеличивается аппетит

Чем холоднее становится на улице, тем сильнее просыпается аппетит. По словам Варданян, объясняется этот феномен физиологическими особенностями организма. Эволюционно в человеке заложен такой механизм: когда температура вокруг падает, организм начинает запасаться жиром, что приводит к сезонному набору веса. Обычно этот показатель не так высок: в районе 2-3 килограммов.

"Если происходит такая прибавка, но потом весной или в летнее время вы худеете, <…> пугаться не стоит. Другой вопрос, если она больше, чем три килограмма, и после окончания осенне-зимнего периода вы не можете сбросить вес", – рассказала Пятому каналу диетолог.

В таком случае, скорее всего, проблема заключается в переедании, заедании стресса или каких-то других серьезных нарушениях в организме.

Сказаться на наборе веса способна и осенняя хандра. В это время года обычно снижается настроение и падает работоспособность. Когда не хочется заниматься чем-то конкретным, возрастает желание отвлечь себя от рутины при помощи еды.

"Сезонность влияет на то, что мы начинаем больше грустить, больше впадать в депрессию. А если вы с детства приучены к тому, что едой себя поощряете и увеличиваете эмоциональный статус, то, конечно, в таком случае еда для вас будет некоторым помощником", – прокомментировала эксперт.

Почему осенью усиливается тяга к сладкому

Елизавета Варданян утверждает, что повышенный аппетит осенью – нормальное состояние организма. Но нужно помнить о том, что это никак не связано с обычной потребностью в пище.

"Голод – это физиологичный процесс, когда организм требует еду. А аппетит – это больше то, что заложено внутри нас. Его может провоцировать, например, настроение, внешний вид пищи. Вы вроде бы поели, а тут увидели по телевизору тортик и захотели тоже его съесть", – описала разницу диетолог.

Отдельных продуктов, способных полностью устранить чувство голода, по словам эксперта, нет. Каждый подсознательно тянется к той еде, которой он привык "утешать" себя. Часто такие привычки формируются еще на внутриутробном этапе развития. Наибольшая тяга у людей во взрослом возрасте возникает к тем продовольственных изыскам, которыми любила баловать себя в период беременности мама.

"Чаще наблюдается, что это либо группа простых углеводов – вкусненькое, сладенькое, либо высококалорийные блюда – насыщенные жиры. Все не просто так, опять же, все идет из нашего детства. Это все заложено уже в нашей генетике", – прокомментировала эксперт.

Если женщина во время вынашивания ребенка налегала на сладкое или жирное, то в дальнейшем в критические моменты человек будет заедать стресс десертами или фастфудом.

Как не набрать лишние килограммы осенью?

Чтобы обезопасить себя от лишних килограммов, следует осенью придерживаться некоторых правил.

1. Не употреблять монопродукты. Не рекомендуется есть, например, одни торты или пирожные. Нужно включать в рацион другие компоненты.

"Перед тортом можно, например, съесть салат, потом заварить чай и насладиться десертной паузой. Также можно, к примеру, тот же самый фастфуд обыграть салатом. То есть нужно стараться, чтобы ваш продукт был не один, а шел в комплексе с какими-то другими пищевыми ингредиентами", – посоветовала специалист.

2. Употреблять продукты, продлевающие чувство насыщения. К таким относятся: растительные жиры, масла, орехи, семена. В последнее время на пик популярности вышло авокадо, которое также позволяет дольше испытывать чувство насыщения.

Также избежать чувства голода осенью получится, если добавлять в меню продукты, содержащие большое количество клетчатки. Указанным компонентом богаты грубый хлеб, бобовые, овощи и фрукты.

3. Сделать рацион сбалансированным. Не стоит кусочничать и перекусывать на бегу. Лучше выделить отдельное время на завтрак, обед и ужин.

"Если вы заметили, что у вас повысился голод, найдите время на еду. Не нужно жертвовать собой, особенно если вы работаете. Я знаю, что очень многие как раз-таки в связи с большой загруженностью не успевают поесть. В осеннее время особенно нужно грамотно, внимательно относиться к питанию, чтобы потом не было переедания", – прокомментировала диетолог.

Также очень важно осенью повышать психоэмоциональный статус. Для этого следует больше времени уделять хобби и заняться освоением новой деятельности. Это поможет поменьше думать о еде.

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