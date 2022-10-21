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Школьников Актобе просят носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

в Актобе растет заболеваемость ОРВИ Фото: pexels
Уже порядка 500 детей подцепило ОРВИ. 45 в тяжелом состоянии поступили в больницу и сейчас проходят лечение, сообщает Zakon.kz.

Спустя полтора месяца после начала учебного года актюбинским школьникам приходится снова переходить на масочный режим, сообщает КТК.

Накануне классные руководители предупредили родителей: помимо учебников и тетрадей, необходимо приносить повязки. Их дети не надевали с весны, а теперь снова приходится сидеть за партами с полузакрытыми лицами. Правда, пока школьников не заставляют, а лишь просят.

Мы рекомендовали всем педагогам и детям соблюдать масочный режим. Также по поводу прививок от гриппа – мы проведем массовую вакцинацию среди педагогов. Это, естественно, по желанию. школы-гимназии "Бiлiм" Айгуль Алдиярова

О масках в школах вспомнили после постановления главного санврача области, которое вышло накануне. В нем как раз и рекомендовано учащимся и педагогам вновь вернуться к главному атрибуту в борьбе с, казалось, уже подзабытым коронавирусом. Правда, в этот раз специалистов пугает не ковид, а обычная сезонная инфекция. Она стремительно распространятся среди жителей, поэтому приходится принимать меры.

В связи с ростом заболеваемости острой вирусной инфекцией по Актюбинской области от 18 октября вынесено постановление главного санитарного врача Актюбинской области по профилактики гриппа. При выявлении с признаками ОРВИ – отстранение от урока, своевременное обращение к врачу лечащему. Также соблюдение личной гигиены в школах. руководитель ДСЭК Актюбинской области Райхан Койшанова

За последние две недели, по данным санврачей, в области лабораторно подтвердились 14 случаев гриппа.

В прошлом году в это время не было ни одного. Десятки людей подхватили ОРВИ. Причем главным образом простудой болеют беременные и дети.

Официально по области вирусом заражено порядка 500 несовершеннолетних и более 100 женщин в положении.

Увеличилось и количество вызовов скорой: в день до 700 звонков. Каждый пятый – как раз с жалобами на кашель и высокую температуру.

Медики настоятельно просят не заниматься самолечением. При первых же симптомах обращаться к врачам.

В ноябре, по их прогнозам, ситуация ухудшится и больных станет больше. Это, говорят, обычная практика – сезонный рост простудных заболеваний.

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