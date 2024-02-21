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В Казахстане выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Казахстане выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом Фото: pixabay
В Казахстане по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, основную долю заболевших составляют дети до 14 лет (61%), сообщает Zakon.kz.

По данным Национального центра общественного здравоохранения Минздрава, госпитализировано с диагнозом ОРВИ 32 166 больных, из них беременные женщины – 13,2 % (4223 случаев), детей до 1 года – 28% (9037).

Всего за эпидсезон (с 1 октября 2023 по 20 февраля 2024 года) зарегистрировано 1 529 917 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тыс. человек составил 7807,64.

"По данным лабораторного мониторинга в структуре положительных образцов пейзажа циркулирующих респираторных вирусов с начала эпидсезона преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них является вирус гриппа А, из них 0,2% относились к подтипу A(H1N1), 99.4% к подтипу A(H3N2) и 0,8% к вирусу гриппа типа В", – сообщили в центре.

Кроме того, наблюдается параллельная циркуляция других негриппозных вирусов, среди которых обнаружены риновирусы 38,14% (738), аденовирусы 14,06% (272), метапневмовирусы 0,88% (17), РС-вирусы 25,48% (493), вирусы парагриппа 10,59% (205), бокавирусы 6,05% (117), коронавирусы 4,81% (93).

Грипп вызывается РНК содержащими вирусами семейства Orthomyxoviridae. Заболевания у людей вызывают вирусы гриппа типа A, B и C:

  • Вирусы гриппа А подразделяются на подтипы в зависимости от комбинации белков на поверхности вируса. В настоящее время среди людей циркулируют вирусы гриппа подтипов A(H1N1) и A(H3N2). A(H1N1) также обозначается как A(H1N1) pdm09, поскольку он вызвал пандемию в 2009 году и заменил предыдущий вирус A(H1N1), который циркулировал до 2009 года. Известно, что только вирусы гриппа типа А вызывали пандемии.
  • Вирусы гриппа B не классифицируются на подтипы, но могут быть разбиты на линии. Вирусы гриппа типа B принадлежат к линии B/Yamagata или B/Victoria.
  • Вирус гриппа С выявляется реже и обычно вызывает легкие инфекции, поэтому не представляет значимости для общественного здравоохранения.

Как отмечается, вирусы имеют высокую склонность к мутациям, что делает их этиологию сложной и подверженной изменениям со временем. Вирусы гриппа обладают способностью к антигенной дрифту (маленькие изменения в поверхностных белках) и антигенному сдвигу (большие изменения, включая возникновение новых подтипов).

Диагностика вирусов

Большинство случаев человеческого гриппа диагностируются клинически. Однако в периоды низкой активности гриппа или вне эпидемических ситуаций заражение другими респираторными вирусами (например, SARS-CoV-2, риновирусом, респираторно-синцитиальным вирусом, парагриппом и аденовирусом) также может проявляться как гриппоподобное заболевание (ГПЗ), что затрудняет клиническую дифференциацию гриппа от других возбудителей.

"Для установления окончательного диагноза необходим сбор соответствующих образцов из дыхательных путей и применение лабораторных диагностических тестов. Правильный сбор, хранение и транспортировка образцов из дыхательных путей является важным первым шагом для лабораторного выявления инфекций, вызванных вирусом гриппа. Лабораторное подтверждение обычно выполняется с использованием прямого обнаружения антигена, выделения вируса или обнаружения специфичной для гриппа РНК с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР)", – рассказал руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Альберт Аскаров. 

Экспресс-диагностические тесты используются в клинических условиях, но они имеют меньшую чувствительность по сравнению с методами ОТ-ПЦР, а их надежность во многом зависит от условий, в которых они используются.

Основная профилактика заболевания ОРВИ и гриппом

Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

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Минздрав РК Казахстан
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