КНБ задержал преступную группу "Бейнеуские"
11 октября в результате многоэтапной оперативной разработки в Алматы, Актау, поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ прошла единовременная спецоперация по задержанию преступной группы "Бейнеуские".
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК
В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
26 мая 2021 года КНБ задержал особо опасных членов ОПГ "Айшуак Жантугел".
В сентябре 2020 года были задержаны члены ОПГ "Алибовские". Эта преступная группа занималась "крышеванием" теневого бизнеса: незаконный игорный бизнес, вымогательство, рейдерство, незаконные финансовые операции, а также покровительство отдельным бизнесменам под угрозой насилия.
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК