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КНБ задержал преступную группу "Бейнеуские"

КНБ задержал преступную группу "Бейнеуские" Фото: КНБ РК
Комитет национальной безопасности 11 октября провел спецоперацию по задержанию преступной группы "Бейнеуские". Задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ, сообщает Zakon.kz.

11 октября в результате многоэтапной оперативной разработки в Алматы, Актау, поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ прошла единовременная спецоперация по задержанию преступной группы "Бейнеуские".

КНБ задержал преступную группу

Фото: КНБ РК

Как отметили в КНБ, участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП "Тажен" (государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях.

КНБ задержал преступную группу

Фото: КНБ РК

В ходе спецоперации задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ.

В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

26 мая 2021 года КНБ задержал особо опасных членов ОПГ "Айшуак Жантугел".

В сентябре 2020 года были задержаны члены ОПГ "Алибовские". Эта преступная группа занималась "крышеванием" теневого бизнеса: незаконный игорный бизнес, вымогательство, рейдерство, незаконные финансовые операции, а также покровительство отдельным бизнесменам под угрозой насилия.

КНБ задержал преступную группу

Фото: КНБ РК

задержана преступная группа

Фото: КНБ РК

КНБ задержал преступную группу Бейнеуские

Фото: КНБ РК

изъятие наркотиков

Фото: КНБ РК

наркотики

Фото: КНБ РК

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