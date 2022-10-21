КНБ задержал преступную группу "Бейнеуские"

Комитет национальной безопасности 11 октября провел спецоперацию по задержанию преступной группы "Бейнеуские". Задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ, сообщает Zakon.kz.

11 октября в результате многоэтапной оперативной разработки в Алматы, Актау, поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ прошла единовременная спецоперация по задержанию преступной группы "Бейнеуские".

Фото: КНБ РК

Как отметили в КНБ, участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП "Тажен" (государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях.

Фото: КНБ РК

В ходе спецоперации задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ.

В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

26 мая 2021 года КНБ задержал особо опасных членов ОПГ "Айшуак Жантугел".

В сентябре 2020 года были задержаны члены ОПГ "Алибовские". Эта преступная группа занималась "крышеванием" теневого бизнеса: незаконный игорный бизнес, вымогательство, рейдерство, незаконные финансовые операции, а также покровительство отдельным бизнесменам под угрозой насилия.

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК