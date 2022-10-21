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В Японии инфляция достигла максимума с 1991 года

инфляция Фото: pixabay
Уровень инфляции в Японии в сентябре достиг 3%. Это произошло впервые с августа 1991 года. Рост цен в стране продолжается 13 месяцев подряд, сообщает Zakon.kz.

Рост цен вызван увеличением стоимости на энергоносители, учитывая рекордно низкий курс японской национальной валюты. В пятницу, 21 октября, на торгах цена за доллар составила 150,14 – 150,17 йен.

Уровень 3% превышает целевой уровень инфляции, установленный Банком Японии, в 2%. Впервые с августа 1991 года рост цен составил 3%.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, с учетом повышения налогов ключевой показатель инфляции показал самый большой рост, пишет Kyodo.

Потребители не могут перестать покупать продукты питания и другие предметы повседневного обихода, поэтому они сокращают свои расходы на такие услуги, как развлечения, что может стать ударом по сектору услуг, которому необходимо оправиться от последствий COVID-19. Главный экономист Daiwa Securities Co Тору Суэхиро

Данные министерства показали, что цены на продукты питания, кроме скоропортящихся, выросли на 4,6%.

Цены на энергоносители подскочили на 16,9%. Электроэнергия и городской газ растут быстрыми темпами, чем бензин.

Слабая йена, высокие затраты на сырье и транспортировку привели к росту цен на бытовую технику. Например, на кондиционеры – на 11,3%.

Правительство готовит экономический пакет, чтобы снизить нагрузку на домохозяйства в связи с ростом счетов за коммунальные услуги.

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