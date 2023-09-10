Годовая инфляция в Египте достигла рекордного уровня в 39,7%

Годовой уровень инфляции в Египте достиг нового рекордного уровня в августе. Страна, страдающая от нехватки денежных средств, продолжает бороться с повышением цен и обесцениванием валюты, сообщает Zakon.kz.

Годовой уровень инфляции в августа достиг 39,7% по сравнению с 38,2%, зафиксированными в июле, пишет ABC News.

В месячном исчислении цены выросли на 1,6% в прошлом месяце по сравнению с предыдущим ростом на 1,9% в июле.

Цены в Египте выросли во многих секторах: от продуктов питания и медицинских услуг до жилья и мебели.

Данные показали, что цены на продукты питания, основные движущие силы инфляции, выросли в августе более чем на 70% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Зерновые, мясо, птица, рыба и фрукты оказались в числе продуктов с наибольшим скачком цен.

Уровень инфляции в августе увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда он составил 15,3%. Этот всплеск усугубляется экономическим давлением, нехваткой иностранной валюты и последовательной девальвацией местной валюты.

Египетский фунт потерял более 50% своей стоимости по отношению к доллару с тех пор, как в феврале 2022 года разразилась война России с Украиной. Это создало дополнительное бремя для миллионов египтян, которые обнаружили, что их сбережения истощаются, поскольку стоимость жизни выросла. По официальным данным, около 30% египтян бедны.

Египет, самая густонаселенная арабская страна с населением более 105 миллионов человек, является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Большая часть импорта традиционно поступает из Украины и России.