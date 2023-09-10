Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Годовая инфляция в Египте достигла рекордного уровня в 39,7%

инфляция Фото: freepik
Годовой уровень инфляции в Египте достиг нового рекордного уровня в августе. Страна, страдающая от нехватки денежных средств, продолжает бороться с повышением цен и обесцениванием валюты, сообщает Zakon.kz.

Годовой уровень инфляции в августа достиг 39,7% по сравнению с 38,2%, зафиксированными в июле, пишет ABC News.

В месячном исчислении цены выросли на 1,6% в прошлом месяце по сравнению с предыдущим ростом на 1,9% в июле.

Цены в Египте выросли во многих секторах: от продуктов питания и медицинских услуг до жилья и мебели.

Данные показали, что цены на продукты питания, основные движущие силы инфляции, выросли в августе более чем на 70% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Зерновые, мясо, птица, рыба и фрукты оказались в числе продуктов с наибольшим скачком цен.

Уровень инфляции в августе увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда он составил 15,3%. Этот всплеск усугубляется экономическим давлением, нехваткой иностранной валюты и последовательной девальвацией местной валюты.

Египетский фунт потерял более 50% своей стоимости по отношению к доллару с тех пор, как в феврале 2022 года разразилась война России с Украиной. Это создало дополнительное бремя для миллионов египтян, которые обнаружили, что их сбережения истощаются, поскольку стоимость жизни выросла. По официальным данным, около 30% египтян бедны.

Египет, самая густонаселенная арабская страна с населением более 105 миллионов человек, является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Большая часть импорта традиционно поступает из Украины и России.

Читайте также

ООН раскритиковал дистанционное обучение

Ватикан причислил к лику блаженных польскую семью времен Второй мировой войны

Илон Маск раскрыл секрет настоящего президента США

Мухит Турсынали
Египет
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
супруга Кайрата Нуртаса сделала операцию
Жена Кайрата Нуртаса сделала операцию по увеличению языка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления