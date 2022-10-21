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Казахстанцы увидят солнечное затмение 25 октября

Казахстан Фото: pixabay
25 октября произойдет солнечное затмение. Казахстанцы смогут его наблюдать на всей территории страны, сообщает Zakon.kz.

По данным Московского планетария, явление будут наблюдать жители Казахстана и России. Казахстанцы смогут увидеть затмение в 16:26 по времени Астаны. При этом максимальная фаза придется на 17:35.

На солнечное затмение лучше смотреть через защитный фильтр – темные очки, очки сварщика, затемненное стекло.

Астрологи говорят, что в солнечное затмение лучше проводить духовные практики, читать молитвы, отдыхать, гулять на свежем воздухе.

Есть и несколько предостережений в этот день. День солнечного затмения неблагоприятный для новых начинаний, важных событий, финансовых сделок.

В часы затемнения неблагоприятно много есть и пить. Не нужно принимать важные или судьбоносные решения, перегружать себя физической активностью, рисковать. Нельзя покупать новые вещи или подписывать документы.

Затмение произойдет в знаке Скорпиона и предполагает внутреннюю трансформацию. Эти перемены нужны для опыта и движения вперед.

Прогноз на ноябрь для всех представителей зодиакального круга составил президент Русской астрологический школы Александр Зараев.

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