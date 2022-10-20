Конфликты и финансовые трудности: что ждет представителей каждого знака зодиака в ноябре
Астролог рассказал порталу FTimes.ru, что ждет представителей всех 12 знаков зодиака в ноябре.
Овен
Для рожденных под данным созвездием начало ноября станет временем защиты своих доходов и решения важных финансовых вопросов.
Вам не следует делать крупные покупки, тратить деньги на что-то не особо нужное, а также не инвестируйте, иначе останетесь ни с чем. Легче станет после 12 ноября, когда рядом окажутся верные друзья и помощники.
Телец
Тельцов в первой половине ноября будут ожидать противостояния и конфликты, из-за чего нарушится равновесие.
К сожалению, коснется это и вашей профессиональной сферы, в том числе отношений с коллегами и начальством. Будьте осторожны и 10 раз подумайте, прежде чем высказать свое недовольство, иначе придется искать другую работу. Сохранить мир и рабочее место вам помогут терпение и готовность пойти на компромисс.
Близнецы
Представителям этого знака зодиака в ноябре 2022 года захочется избавиться от груза прошлого, так как они останутся совсем без сил и энергии и им все надоест.
Важно не рубить с плеча и хорошенько обдумывать каждое свое решение. Не торопите события и реально оценивайте свои силы и возможности. Иначе станете жертвой нервных срывов и потерь. Ситуация улучшится после 12 ноября, когда вы станете более уверенными в себе.
Рак
По Ракам сильно очень ударит ситуация, которая может произойти до 12 ноября, – они рискуют поссориться с кем-то из родных и близких.
Не сложится у вас и коллективная работа, и сотрудничество. Кроме потерь, вы ничего не получите. Неподходящий месяц для поездок и подписания важных документов. Опасайтесь завистников и врагов, никого не посвящайте в свои планы. Немного наладится у вас жизнь во второй половине ноября.
Лев
Львы устали, внутренне напряжены, и это может испортить их взаимоотношения с окружающими. Для них ноябрь будет напряженным месяцем.
У вас на работе также возможны ошибки и непонимание. Не найдете покоя и в собственном доме. В общем, расслабиться и отдохнуть не получится. По крайней мере, до 12 ноября. А после этого возле вас окажутся нужные люди, которые помогут и поддержат.
Дева
Рожденные под этим созвездием в первой декаде ноября из-за своей самонадеянности и желания кого-то покритиковать могут с кем-то очень сильно поссориться.
Также эгоизм не позволит вам принять верные решения. Не торопите события, оставайтесь на месте, никуда не нужно ехать и не меняйте работу. Все самые важные и ответственные дела оставьте на вторую половину ноября, когда вы сможете более адекватно и реально оценивать ситуации.
Весы
Весов в первой половине ноября ожидают финансовые трудности: это время, когда не удастся нормально заработать, а приобретенные вещи окажутся некачественными.
Особенно трудно придется зависящим от кого-то Весам — вас просто лишат поддержки и помощи. Нельзя в это время заключать договора, оформлять кредиты и одалживать деньги. Ситуация кардинально изменится после 12 ноября, когда у вас появятся прекрасные шансы заработать и улучшить свое материальное положение.
Скорпион
И для представителей данного знака зодиака начало ноября будет неспокойным: возможны конфликты с партнерами — по делам или по браку.
Не старайтесь кого-то перевоспитать, иначе просто прекратите эти отношения. Также не меняйте работу и место жительства — ни то, ни другое не оправдает ваших ожиданий. А вот после 12 ноября на вашу сторону станет удача, и вы ощутите прилив сил и уверенность в себе и собственных силах. Кроме того, это будет отличный период для гармонизации личной жизни.
Стрелец
В начале ноября в жизни рожденных под данным созвездием произойдут события, которые значительно усложнят дела и взаимоотношения.
Напомнят о себе нерешенные проблемы и незакрытые вопросы. Важно сдержать данное кому-то слово, хоть это будет и непросто. Также в это время важно заняться собственным здоровьем. Во второй половине месяца ситуация наладится.
Козерог
В ноябре жизнь представителей этого знака зодиака изменится кардинально.
У вас будет много хлопот, но, в основном, приятных. Возможны некоторые сложности в личных взаимоотношениях, конфликты с родственниками. Избегайте чрезмерных трат, иначе рискуете остаться ни с чем. Спокойно вздохнуть удастся лишь после 12 ноября. Начнется отличный период для обучения и научной деятельности.
Водолей
Трудности в профессиональной сфере и личной жизни ожидаются у Водолеев в последний осенний месяц.
Возможно, вы даже будете вынуждены искать новый дом или работу. В любом случае не нужно просто покорно принимать эти перемены. Будьте активными и влияйте на события так, как вам выгодно. На работе можно быть собраннее и старательнее, как и решить проблемы в личной жизни. Все в ваших руках.
Рыбы
Первая половина ноября для Рыб будет периодом конфликтов и неприятностей.
Вы можете против своей воли участвовать в каких-то неприятных и даже опасных ситуациях. В любом случае встряски пойдут вам на пользу, и ваша жизнь никогда уже не будет прежней. Во второй половине месяца удача станет на вашу сторону.
Ранее астрологи назвали самых хитрых и подлых представителей знаков зодиака. В Топ-5 самых хитрых и подлых знаков зодиака вошли рожденные под такими созвездиями, как Телец, Скорпион, Овен, Дева и Весы.
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