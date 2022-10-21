Токаев подписал закон об учреждении Института глобального зеленого роста

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста", сообщает Zakon.kz.

Закон предусматривает присоединение Казахстана к Соглашению об учреждении Института глобального зеленого роста для разработки и распространения новой модели экономического роста – зеленого роста, который ориентирован на экономические показатели и экологическую устойчивость, а также сотрудничество с международными организациями и международными институтами, которые занимаются продвижением зеленого роста.

Соглашение регулирует правоотношения при учреждении Института глобального зеленого роста в качестве международной организации. Предусматривается, что она будет обладать правосубъектностью и правоспособностью.

Институт основан в 2010 году, штаб-квартира находится в Сеуле, региональные офисы расположены в Копенгагене, Абу-Даби и Лондоне.

Его основная деятельность заключается в содействии устойчивому развитию и зеленому росту развивающихся стран путем разработки и реализации национальных планов по развитию зеленой экономики, проведения исследований в целях создания благоприятных условий для привлечения ресурсоэффективных инвестиций, инноваций, развития производства и потребления.

Ратификация Соглашения позволит Казахстану иметь доступ к экспертному потенциалу и наработанной базе знаний института, а также привлекать техническую помощь без принятия каких-либо обязательств.