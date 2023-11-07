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Токаев подписал закон о ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании

Токаев подписал закон о ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании Фото: Zakon.kz
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании", сообщает Zakon.kz.

Создание Евразийской перестраховочной компании с участием стран Евразийского экономического союза может оказать благоприятное влияние на развитие экспортно-импортных отношений стран-участниц, увеличение объемов инвестиций, расширение торгово-экономических связей сторон с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов. 

Соглашение определяет цели, статус и задачи Евразийской перестраховочной компании. Оно также предусматривает, что при принятии рисков перестрахования компания будет учитывать баланс интересов государств-участников в соответствии с их долями участия в уставном капитале. Доля Казахстана – 20%. Для сравнения, доля Армении – 3%, Кыргызстана – 2%, Беларуси – 30%, России – 45%.

Текст закона публикуется в печати.

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