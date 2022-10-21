В ЗКО живут представители более 90 этносов

В 1995 году в Казахстане был создан уникальный общественный институт – Ассамблея народа Казахстана, благодаря деятельности которой под общим шаныраком в мире и согласии в стране проживают представителей более ста этносов, адептов различных религиозных конфессий.

Сегодня деятельность АНК направлена не только на скрепление интересов всех этносов, но и на развитие изучения языков, института медиации, благотворительности, а также на аккредитацию этнокультурных объединений страны.

Одно из основных направлений деятельности Ассамблеи – это содействие в разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

В каждом районе ЗКО образованы группы АНК, а также действуют Советы общественного согласия, призванные консолидировать усилия гражданских институтов, общественных, политических и иных объединений в укреплении общественного согласия и национального единства страны.

При Ассамблее народа Казахстана Западно-Казахстанской области действуют Совет старейшин, Совет матерей, научно-экспертная группа, Ассоциация предпринимателей, Клуб журналистов, а также молодежное движение "Ассамблея жастары", способствующие демократическим преобразованиям в обществе, развитию разнообразного творчества и воспитанию подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма.

Проводятся различные конкурсы и фестивали творчества, где изучается духовно-культурное наследие поэзии Абая, Т. Шевченко, А.С. Пушкина, Г. Тукая, М. Шолохова и других видных деятелей культуры. Традиционными стали фестивали дружбы, собирающие творческие и самодеятельные коллективы этнообъединений районов и г. Уральска. Для изучения родной истории, этнокультуры и языков при средних общеобразовательных школах открыты воскресные классы. Для представителей этнокультурных объединений также открыты бесплатные курсы обучения казахскому языку.

В целях реализации государственной национальной политики по активизации взаимодействия государственных и гражданских институтов в сфере межэтнических отношений создано коммунальное государственное учреждение "Қоғамдық келісім".

По информации руководителя КГУ "Қоғамдық келісім" Управления внутренней политики акимата ЗКО Медхата Камбетова, в Западно-Казахстанской области проживают представители более 90 различных этносов и действуют 49 этнокультурных объединений, из них 17 – в областном центре.

В Доме дружбы АНК ЗКО расположились кабинеты этнокультурных объединений, Совета матерей, молодежного движения "Ассамблея жастары" АНК ЗКО, а также музей АНК. Здание имеет 3 этажа с концертным залом на 150 мест, конференц-залом на 80 мест, также работает кабинет медиации. Кроме того, предусмотрены два репетиционных кабинета и два хореографических зала, три класса по изучению языков (государственного, английского и родного), костюмерная, гримерные.

В 2022 году запланировано свыше 1500 мероприятий, которые проходят под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Открыты 5 диалоговых площадок, где представители советов общественного согласия, советов старейшин, советов матерей, этнокультурные объединения и медиаторы проводят обсуждение актуальных тем, волнующих общество.