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В Астане представители разных этносов отметили Көрісу күні

В Астане представители разных этносов отметили Көрісу күні, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 16:46 Фото: gov.kz
В Астане советы матерей и аксакалов, молодежь филиала РОО "Ассамблея жастары" и представители различных этносов отметили Көрісу күні.

На праздничном мероприятии в Доме дружбы члены ассамблеи продемонстрировали церемонию, которую проводят в День Амал. Гости встречи приветствовали друг друга, показали свои таланты, выразили сердечную теплую благодарность друг другу и представили свои блюда.

В мероприятии также принял участие член Ассамблеи народа Казахстана и Совета аксакалов, имам мечети "Ырыскельды кажы" Яхия кажы Исмаилов.


"Сегодня мы празднуем День Амал, который прочно закрепился в западном регионе страны. Эту традицию каждый год ждет народ. С наступлением весны начинаются радостные дни. В частности, сначала мы празднуем Наурыз, начиная со Дня Амала. Отрадно, что с момента обретения нашей страной независимости национальные праздники начали обновляться. В Көрісу күні люди, испытывающие обиду на кого-то, забывают о ней и прощают обидчиков. Таким образом, нить холодных отношений разрывается, и люди снова ладят друг с другом. Поздравляю всех собравшихся с Көрісу күні! Пусть все наши намерения будут приняты во время султана всех месяцев – Рамазана", – сказал Яхия кажы Исмаилов.

Стоит отметить, что сегодня в столице проходят различные мероприятия в организациях образования, посвященные празднику Амал.

Кроме того, в рамках празднования Наурыз мейрамы в столице пройдет около 200 мероприятий. Жители города могут участвовать в концертах, праздничных программах, выставках, постановках, соревнованиях по национальным видам спорта и т. д.

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