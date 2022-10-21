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Роналду прокомментировал отстранение от тренировок в "Манчестер Юнайтед"

Футбол, заявление, Роналду Фото: Instagram/cristiano
Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступил с официальным заявлением по поводу его отлучения от тренировочного процесса и пропуска матча с "Челcи", сообщает Zakon.kz. 

Весь этот скандал с Роналду начался после матча "МЮ" против "Тоттенхэма", где португалец не дождался окончания игры и ушел со скамейки запасных.

Я стараюсь жить и играть с уважением по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам, чем всегда и занимался. Ничего не изменилось, я как был профессионалом, так и остался, и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия решений. Примеры старших и самых опытных игроков всегда были очень важны для меня.Криштиану Роналду

Спустя время Криштиану получил наказание за свой проступок. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не включил звездного португальца в состав на ближайший матч против "Челси". Также он отстранен от тренировок.

Я всегда старался сам подавать пример молодежи, которая росла во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда накал страстей берет верх над нами. Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать, поддерживать своих партнеров по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению – это не выход. Это никогда не было выходом. Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе. Криштиану Роналду

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