В Кыргызстане предложили ввести смертную казнь за педофилию

В Кыргызстане депутаты парламента инициируют поправки в Конституцию, которые предусматривают введение смертной казни за преступления против неприкосновенности детей, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Жогорку Кенеша предложили ввести смертную казнь за сексуальное насилие в отношении детей. С инициативой внести поправки в Конституцию выступил 61 депутат, говорится на официальном сайте Парламента.

В Кыргызстане задумались над возвратом смертной казни из-за участившихся случаев насилия над несовершеннолетними.

Министерство внутренних дел Кыргызстана привело статистику за 8 месяцев 2022 года. Было зарегистрировано 35 дел об изнасиловании несовершеннолетних, 25 – о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей и подростков, один эпизод об убийстве ребенка в возрасте 14 лет.

В 2007 году в Кыргызстане отменили смертную казнь.