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Мирзагалиев обсудил возможности сотрудничества в нефтегазохимии с корейскими компаниями

Мирзагалиев обсудил возможности сотрудничества в нефтегазохимии с корейскими компаниями Фото: АО НК "КазМунайГаз"
С 18 по 20 октября председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в Сеуле провел встречи с руководством компаний DAELIM и Samsung Engineering.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере нефтегазохимии, в том числе проекты КМГ по производству полипропилена и полиэтилена.

Мы высоко оцениваем успехи компании DAELIM в нефтегазохимической отрасли со значительными производственными мощностями полиэтилена, полиизобутилена и биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки, а также как ведущую EPC компанию в Южной Корее, Азии и на Ближнем Востоке. Хотел бы отметить, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию нефтегазохимической отрасли, в настоящее время в нашей стране проектам в данной сфере оказываются системные меры государственной поддержки.Магзум Мирзагалиев

Во время встречи с руководством Samsung Engineering глава КМГ отметил ее успехи как международной ведущей EPC компании, занимающейся строительством и управлением проектами, предоставлением полного спектра инжиниринговых услуг, включая технико-экономическое обоснование, проектирование, закупки, строительство под ключ индустриальных объектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и других отраслях.

В ходе поездки Мирзагалиев также посетил производственные объекты и нефтехимические комплексы компании DAELIM в Корее.

Отметим, Daelim (Daelim Industrial Co.) является ведущей EPC компанией в Южной Корее, Азии и на Ближнем Востоке, включает в себя газовую, нефтеперерабатывающую, химическую и нефтехимическую промышленность, электростанции, индустриальное и жилищное строительство, строительные работы на промышленных объектах.

Компания Samsung Engineering занимается строительством и управлением проектами (EPC&PM), предоставляет полный спектр инжиниринговых услуг, включая технико-экономическое обоснование, проектирование, закупки, строительство и ввод в эксплуатацию. Сотрудничает с крупными государственными нефтяными компаниями: Saudi Aramco (Саудовская Аравия), ADNOC (ОАЭ) и Sonatrach (Алжир). Построила крупнейший в мире газосепарационный завод в Таиланде, занимается строительством газовых комплексов в Саудовский Аравии.

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